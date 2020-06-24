В Польше отменили запрет на продажу более 50% мест в самолетах

Правительство Польши решило отменить ограничение, которое позволяло авиакомпаниям продавать не более 50% мест в самолетах.

Как сообщает Avianews, это предусмотрено в постановлении совета министров №1066 от 19 июня, которое уже официально подписано и опубликовано.

Так, в параграфе 20 документа говорится, что в самолетах может быть занято не более половины мест от максимальной вместимости, указанной в технической документации воздушного судна, однако срок действия этого ограничения истекает 30 июня.

Таким образом, с 1 июля авиакомпании смогут заполнять в салоне до 100% мест.

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Ограничение правительство Польши ввело постановлением №964 от 29 мая. Его действие распространялось не только на авиакомпании страны, но и иностранных авиаперевозчиков.

В результате 6 июня возникла курьезная ситуация, когда МАУ была вынуждена отправить из Киева в Варшаву два полупустых самолета для перевозки работников несмотря на то, что по прилету все пассажиры все равно отправлялись на 14-дневный карантин.

Напомним, польская авиакомпания LOT ввела новый гибкий тариф Flex Plus, который позволяет бесплатно менять дату вылета и после оплаты сбора менять имя путешественника в бронировании.

Ранее сообщалось, что чешская авиакомпания Czech Airlines возобновила регулярные рейсы "Прага — Киев" в аэропорт "Борисполь".