Посылка с ядом: Трампа хотели отравить рицином

На этой неделе правоохранительные органы США перехватили посылку, предназначавшуюся президенту Дональду Трампу, которая содержала смертельный яд рицин.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

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Как отмечают в издании, для подтверждения присутствия рицина было проведено два теста. По информации CNN, вся почта, предназначенная для главы государства, проверяется и сортируется на удаленном объекте, прежде чем попасть в Белый дом.

После обнаружения опасной посылки было проведено два теста, подтвердивших присутствие в ней рицина. Сейчас Секретная служба и ФБР расследуют это дело.

В настоящее время следователи изучают возможность того, что посылка с рицином, отправленная Трампу, пришла из Канады.

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"Нам известно о пакетах, содержащих рицин, направленных на сайты федерального правительства США. Канадские правоохранительные органы тесно сотрудничают со своими американскими коллегами. Так как сейчас этот инцидент находится в активной фазе расследования, мы не можем комментировать дальше", — заявила главный пресс-секретарь министра общественной безопасности Канады Билла Блэра Мэри-Лиз Пауэр.

Это не первый случай, когда руководству США присылают посылки с рицином. В 2018 году два таких почтовых отправления пришли в Министерство обороны. Посылки поступили в сортировочный центр, расположенный за пределами Пентагона, информирует РБК.

Почта предназначалась для шефа Пентагона Джеймса Мэттиса и главы военно-морских операций ВМС США адмирала Джона Ричардсона.

Позднее за отправку этих писем был арестован бывший военнослужащий из города Логан в американском штате Юта Уильям Клайд Аллен.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп номинирован на Нобелевскую премию мира за подписание мирного соглашения между Израилем и Объединенными Арабскими эмиратами.