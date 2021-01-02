Преодолели вето Трампа: в США одобрили военную помощь Украине

Сенат США подавляющим большинством голосов одобрил проект оборонного бюджета страны. Ранее документ поддержала Палата представителей. Ранее на оборонный бюджет наложил вето президент США Дональд Трамп.

В поддержку документа в пятницу, 1 января, высказался 81 сенатор, 13 проголосовали против, передает DW.

28 декабря Палата представителей Конгресса США голосами 322 конгрессменов против 87 уже высказалась против блокирования Трампом этого проекта.

Сумма, заложенная на финансирование обороны США, — $740 млрд. В том числе предусмотрено $250 млн военной помощи Украине.

Также проект предусматривает новые санкции против компаний, которые содействуют продаже, аренде или предоставлению судов-трубоукладчиков для строительства двух российских газопроводов в обход Украины: "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Кроме этого, документ предполагает запрет на сотрудничество российских и американских военных, а также санкции против Турции за покупку российских ЗРК С-400.

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Напомним, Дональд Трамп 23 декабря отказался подписывать оборонный бюджет, уже одобренный двумя палатами Конгресса, заявив, что документ "не включает критических мер по защите национальной безопасности" и является "подарком для Китая и России"