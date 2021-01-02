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В мире 1 час назад

Преодолели вето Трампа: в США одобрили военную помощь Украине

Сенат и Палата представителей США проголосовали за новый оборонный бюджет

Фото: Pixabay.com Фото: Pixabay.com
Фото: Pixabay.com

Сенат США подавляющим большинством голосов одобрил проект оборонного бюджета страны. Ранее документ поддержала Палата представителей. Ранее на оборонный бюджет наложил вето президент США Дональд Трамп. 

В поддержку документа в пятницу, 1 января, высказался 81 сенатор, 13 проголосовали против, передает DW.  

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28 декабря Палата представителей Конгресса США голосами 322 конгрессменов против 87 уже высказалась против блокирования Трампом этого проекта.

Сумма, заложенная на финансирование обороны США, — $740 млрд. В том числе предусмотрено $250 млн военной помощи Украине. 

Также проект предусматривает новые санкции против компаний, которые содействуют продаже, аренде или предоставлению судов-трубоукладчиков для строительства двух российских газопроводов в обход Украины: "Северный поток-2" и "Турецкий поток". 

Кроме этого, документ предполагает запрет на сотрудничество российских и американских военных, а также санкции против Турции за покупку российских ЗРК С-400. 

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Напомним, Дональд Трамп 23 декабря отказался подписывать оборонный бюджет, уже одобренный двумя палатами Конгресса, заявив, что документ "не включает критических мер по защите национальной безопасности" и является "подарком для Китая и России"

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