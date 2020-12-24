Трамп отменил военную помощью Украине в размере $250 млн, ветировав оборонный бюджет США

Действующий президент США Дональд Трамп наложил вето на одобренный Конгрессом оборонный бюджет страны на 2021 фискальный год. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

"К сожалению, закон не включает важнейшие меры национальной безопасности, не включает положения, уважающие наших ветеранов и нашу военную историю, и противоречит усилиям моей администрации по внедрению принципа "Америка прежде всего" в наших действиях по обеспечению национальной безопасности и внешней политики. Это "подарок" Китаю и России", — приводит пресс-служба аргументацию Трампа.

Конкретной причиной для вето, в частности, называется и то, что закон не предусматривает изменений в статью 230 закона "О соблюдении приличий в средствах коммуникации", давшей онлайн-платформам право модерировать пользовательский контент. Напомним, что после того, как Twitter начал скрывать и помечать спорные заявления Трампа, тот начал обвинять онлайн-платформы в цензуре.

По мнению Трампа, эта норма должна быть отменена, поскольку "способствует распространению иностранной дезинформации в Интернете, представляя собой серьезную угрозу нашей национальной безопасности и честности выборов".

"Кроме того, в закон включены формулировки, требующие переименования определенных военных объектов. На протяжении истории США эти места приобрели значение для американской истории и тех, кто помогал написать ее... Я ясно выразил свое несогласие с политически мотивированными попытками, подобными этой, смыть историю и опозорить огромный прогресс, в ходе которого наша страна боролась в реализации наших основополагающих принципов", — заявил президент США.

Отмечается, что закон также ограничивает способность американского президента обеспечивать безопасность страны путем произвольного ограничения сумм средств на военное строительство, которые могут быть использованы для реагирования на чрезвычайную ситуацию в стране.

"В то время, когда у противников есть средства для прямого нападения на Родину, президент должен иметь возможность защитить американский народ, не дожидаясь разрешения Конгресса", — подчеркивается в сообщении.

Кроме того, закон содержит поправку, которая, как полагает администрация Трампа, замедлит развертывание сети мобильной связи 5G по всей стране, особенно в сельской местности.

"Многочисленные положения закона прямо противоречат внешней политике моей администрации, особенно моим усилиям по возвращению наших войск домой. Я против бесконечных войн, как и американская общественность. Однако, несмотря на возражения обеих партий, этот закон имеет целью ограничить способность президента выводить войска из Афганистана, Германии и Южной Кореи", — отмечает Белый дом еще одну причину для вето.

Отметим, что статья 1235 данного закона предусматривает помощь Украине на 250 млн долларов в сфере безопасности, в частности дополнительное обучение, предоставление летального и нелетального вооружения и техники, а также оказание консультационных услуг украинской армии. 75 млн долларов из этой суммы предназначены для вооружения летального характера.

Кроме того, статья 1242 предусматривает уточнение и расширение санкций против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". В частности, теперь они затронут задействованные в "Северном потоке-2" страховые и сертификационные компании, а также компании, обслуживающие или предоставляющие оборудование для соответствующих судов-трубоукладчиков.

Палата представителей США одобрила данный закон 8 декабря, Сенат США — 11 декабря. В тот же день появилась информация, что Россия возобновила строительство "Северного потока-2".

В частности, в нижней палате парламента "за" проголосовало 335 депутатов, а "против" — лишь 78, в верхней — за утверждение документа было 84 сенатора, а против — лишь 13. Если обе палаты Конгресса сохранят такое большинство, они легко преодолеют президентское вето.

При этом перед голосованиями в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что считают, что поставка оружия США будет продолжаться и после прихода к власти администрации избранного президентом Джо Байдена.