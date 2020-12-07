Политика 30 минут назад

При Байдене США продолжат поставку летального оружия Украине — глава МИД

Украина благодарна США за поставку оружия

Ракетный комплекс Javelin. Фото: Википедия Ракетный комплекс Javelin. Фото: Википедия
Ракетный комплекс Javelin. Фото: Википедия

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что поставка оружия будет продолжаться и при новой власти в США.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью "РБК-Украина".

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В частности, он благодарен администрации Барака Обамы за то, что они много сделали для Украины, но считает ошибкой непредоставление Украине оружия.

"Сейчас эти двери уже открыты. Вопреки тогдашним запугиваниям РФ и лояльных к ней спикеров, война не разгорелась с новой силой, а оружие, которое мы получаем из США, используется для укрепления нашей обороноспособности. И я не ожидаю, что эти двери могут закрыться при новой администрации", — сказал Кулеба.

Ранее США одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и оборудование к ним. Эти катера предназначены для патрулирования прибрежных морских территорий.

Кроме того, в конце июня 2020 года США передали Украине ракеты к противотанковым ракетным комплексам Javelin. Ракеты передали в рамках контракта, подписанного в декабре 2019 года.

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Напомним, в июле 2020 года в Сенат США внесли проект закона, который предусматривает ежегодное выделение $300 млн в качестве военной помощи Украине. Деньги пойдут, в том числе, на предоставление Вооруженным силам Украины летального оружия.

Ранее государственный секретарь США Майкл Помпео заявил, что администрация Белого дома положительно относится к увеличению поставки Украине летальных вооружений в оборонном бюджете на 2021 финансовый год.

Как сообщалось, Соединенные Штаты Америки с 2014 года предоставили Украине помощи более чем на $4,1 млрд — как в области безопасности, так и вне ее. Это составляет 116,85 млрд грн или около 2 780 грн на одного гражданина.

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