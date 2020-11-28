В США подсчитали общую сумму помощи Украине с 2014 года

Соединенные Штаты Америки с 2014 года предоставили Украине помощи более чем на $4,1 млрд — как в области безопасности, так и вне ее.

Это составляет 116,85 млрд грн или около 2 780 грн на одного гражданина, говорится в Официальном заявлении посольства США в Украине для "Студии Савика Шустера".

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Также США выдали Украине три суверенные гарантии займов на $1 млрд каждая для содействия стабилизации экономики.

Согласно сообщению, на 2020 финансовый год Конгресс США выделил $698 млн: $448 млн на программы Государственного департамента / USAID и $250 млн на Инициативу безопасности помощи Украине (USAI), включая $50 млн на летальную помощь.

При этом $448 млн ассигнований на программы Госдепартамента / USAID включают примерно $285 млн на программы по развитию и примерно $163 млн на программы безопасности.

"США также поддержали Украину в ее усилиях по борьбе против пандемии COVID-19, предоставив более $41 млн на медицинские и гуманитарные потребности, улучшение способности учреждений здравоохранения в уходе за больными и предотвращения дальнейшего распространения заболевания", — говорится в сообщении.

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Напомним, в июле 2020 года в Сенат США внесли проект закона, который предусматривает ежегодное выделение $300 млн в качестве военной помощи Украине. Деньги пойдут, в том числе, на предоставление Вооруженным силам Украины летального оружия.

Ранее государственный секретарь США Майкл Помпео заявил, что администрация Белого дома положительно относится к увеличению поставки Украине летальных вооружений в оборонном бюджете на 2021 финансовый год.

Как сообщалось, Агентство США по международному развитию (USAID) в августе одобрило продление проекта Всемирного совета кредитных союзов (WOCCU) по кредитованию сельскохозяйственных производителей в Украине до марта 2023 года.