Общество 40 минут назад

В Киеве полиция и Нацгвардия оцепили посольство США

Силовики оцепили район американского посольства — очевидно, ждут акции протеста

Силовики оцепили посольство США в Украине, 24 ноября 2020. Фото: Киев оперативный
Силовики оцепили посольство США в Украине, 24 ноября 2020. Фото: Киев оперативный
Силовики оцепили посольство США в Украине, 24 ноября 2020. Фото: Киев оперативный
Силовики оцепили посольство США в Украине, 24 ноября 2020. Фото: Киев оперативный
Силовики оцепили посольство США в Украине, 24 ноября 2020. Фото: Киев оперативный
Силовики оцепили посольство США в Украине, 24 ноября 2020. Фото: Киев оперативный
Силовики оцепили посольство США в Украине, 24 ноября 2020. Фото: Киев оперативный
Силовики оцепили посольство США в Украине, 24 ноября 2020. Фото: Киев оперативный

Сотрудники Национальной гвардии и полиции, в частности взрывотехники и полиция диалога, оцепили посольство США в Украине, расположенное на столичной улице Сикорского. Как сообщает "Киев оперативный", перекрыта и пешеходная, и проезжая часть улицы.

Как отмечает также dtp.kiev.ua, на месте также присутствуют сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и кареты скорой помощи.

Кратко и по делу в Telegram

В свою очередь, у расположенной неподалеку станции метро "Берестейская" собралась толпа митингующих. При этом ранее в соцсетях на 11:00 24 ноября анонсировалась акция протеста со сбором оплачиваемой "массовки" у этой станции метро.

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Отметим, что накануне в Офисе президента заявили, что если для сохранения поддержки курса Владимира Зеленского со стороны США и прочих западных партнеров Украины потребуется введение ими санкций против ряда украинских судей и олигархов, то список таких лиц должен быть составлен немедленно.

Накануне Зеленский пообещал западным послам, что Артем Сытник останется директором Национального антикоррупционного бюро, несмотря на неконституционность права президента назначать главу НАБУ и неконституционность самого указа о назначении Сытника.

Кроме того, президент заверил иностранных дипломатов, что настаивает на неисполнении другого решения Конституционного суда, принятого 27 октября и касающегося отмены ряда норм антикоррупционного законодательства.

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