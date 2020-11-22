Финансы 1 час назад

США продлили украинским налоговикам сроки предоставления финотчетности

Служба внутренних доходов США сообщила Минфину о переносе для Украины срока представления отчетов о подотчетных счетах до 30 сентября 2021 года

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) на основании письма Министерства финансов Украины продлевает сроки представления отчетов в рамках Соглашения FATCA.

Как сообщает пресс-служба НКЦБФР, в связи с возникновением трудностей из-за введения пандемии COVID-19 Министерство финансов Украины провело консультации с компетентным органом США — Службой внутренних доходов США о переносе для Украины срока предоставления отчетности.

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В частности, 12 ноября Служба внутренних доходов США сообщила Минфину о переносе для Украины срока предоставления отчетов о подотчетных счетах (за отчетные периоды с 2014 года по 2019 год) до 30 сентября 2021 года.

Таким образом, для Государственной налоговой службы (ГНС) сроки подачи в Службу внутренних доходов США отчетов о подотчетных счетах продлены до 30 сентября 2021 года.

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"Учитывая указанное и в соответствии с пунктом 69.8.3 статьи 69 Налогового кодекса Украины, финансовые агенты обязаны подать в ГНС Украины (центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную налоговую политику) отчеты о подотчетных счетах 2020 года и информацию, которая касается отчетных периодов с 2014 по 2019 год, до 1 сентября 2021 года", — говорится в сообщении.

Напомним, в мае Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) заявила о начале функционирования Системы финансовой отчетности (СФО) в формате XBRL.

Предприятия, которые составляют финансовую отчетность по международным стандартам финансовой отчетности, должны пройти регистрацию в СФО.

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