Политика 30 минут назад

США одобрили назначение Маркаровой послом Украины

По словам Енина, в Украине "с нетерпением" ждут приезда нового посла США

Оксана Маркарова. Фото: Facebook-страница Оксана Маркарова. Фото: Facebook-страница
Оксана Маркарова. Фото: Facebook-страница

Украина получила агреман на назначение бывшего министра финансов Украины Оксаны Маркаровой послом Украины в США. Об этом сообщил в интервью "Интерфакс-Украина" заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

"Украинская сторона уже получила агреман на назначение Оксаны Маркаровой послом Украины в США, в то же время окончательное решение будет приниматься президентом Украины", — сказал Енин.

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Чиновник выразил благодарность уходящей администрации президента Дональда Трампа за значительное увеличение финансовой помощи для обеспечения потребностей Украины по безопасности и фактического начала поставок летального вооружения в Украину для сдерживания российской агрессии.

Он также подчеркнул, что Украина активно работает над тем, чтобы как можно скорее состоялись полноформатные контакты руководства Украины и США.

"Определенным образом нас сдерживает эпидемическая ситуация. Существуют определенные бюрократические процедуры, которые должны быть должным образом завершены. Те сигналы, которые мы получаем, свидетельствуют, что Украина будет одним из приоритетов США, и это, по нашему мнению, в значительной мере будет способствовать ускорению начала предметных контактов с новой администрацией", — отметил дипломат.

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По словам Енина, украинская сторона "с нетерпением" ожидает приезда в Украину нового американского посла. Чиновник также выразил уверенность, что новый представитель США будет иметь чрезвычайно высокий кредит доверия у администрации избранного президента Джо Байдена.

Отвечая на вопрос, как повлияет на отношения Украины с новым руководством США то, что Министерство юстиции этой страны в рамках расследования финансовой деятельности сына избранного президента — Хантера Байдена — запросило информацию, касающуюся, в том числе, его работы в украинской компании Burisma, Енин сказал, что этот вопрос никак не может повредить украино-американскому сотрудничеству.

"Между Украиной и США существует межгосударственный договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам... В случае поступления запросов соответствующая правовая помощь может быть предоставлена. Мы рассматриваем этот вопрос как такой, что не может повредить никак украинско-американскому сотрудничеству. Он имеет определенное отношение к внутриполитической ситуации в США", — заявил он.

Дипломат в связи с этим добавил, что Украина не вмешивается во внутренние дела любого иностранного государства, в частности США.

"Отдельно отмечу, что мы никоим образом не вмешиваемся во внутренние дела любого иностранного государства, в частности США. Более того, несмотря на неоднократные попытки третьих сторон и их представителей в Украине, нашему государству, отечественной дипломатии удалось удержать этот баланс и не допустить раскола в лагере тех игроков, которые активно поддерживают Украину в США", — резюмировал замминистра.

Напомним, в ноябре министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предложил кандидатуру Маркаровой на должность посла Украины в США.

По его словам, в случае ее назначения Украина впервые будет иметь в Вашингтоне посла, которого хорошо знают и в президентской администрации, и Государственном департаменте (аналоге МИД), и в Министерстве финансов США, а также в Международном валютном фонде, офис которого расположен в американской столице.

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