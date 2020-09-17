Итоги конкурса PRESSZVANIE 2020 — четыре журналиста Delo.ua среди победителей

16 сентября 2020 года, были объявлены победители конкурса для журналистов PRESSZVANIE. В этом году церемония награждения впервые состоялось в онлайн формате.
В этом году в премии приняли участие 149 номинантов в 20 номинациях, а всего членами жюри было оценено 409 материалов. В шорт-лист премии вошли 54 журналиста и редакторов, среди которых 22 — заняли первые места. Голосование за лучших продолжалось в течение двух месяцев.
В том числе, по результатам голосования призовые места достались четырем журналистам бизнес-портала Delo.ua.
Первое место в категории Культура / Кино и Театр занял внештатный журналист Delo.ua Сергей Васильев с текстом "Американская "категория Б" в Карпатах: о фильме "Захар Беркут".
Третье место в этой же категории Культура / Кино и Театр занял журналист рубрики "Политика" Александр Перемот с текстом "Жизнь Киномага", который ранее был опубликован в печатной версии газеты "Сегодня".
Второе место в категории Бизнес / Агропромышленный комплекс заняла журналист рубрики "Бизнес" Наталья Лошакова с материалом о производстве украинского вина "Как винный дом KOBLEVO пытается приучить украинцев пить отечественное вино".
Второе место также досталось журналистке рубрики "Финансы" Надии Михальчук в номинации Экономическая политика: финансы, инвестиции Всеукраинского конкурса для журналистов PRESSZVANIE с текстом "Как закалялась гривня: сохранит ли самая крепкая валюта мира свои позиции в 2020 году".
Полный список победителей Presszvanie выглядит так:
Категория "Бизнес":
Агропромышленный комплекс — Ольга Шульга, деловое издание The Page.
Экономическая политика: финансы, инвестиции — Денис Пристай, Общественное.
Промышленное производство: ГМК и промышленность — Ольга Кравченко, UAprom.infо.
Телекоммуникации и ИТ — Антон Кобылянский, внештатный журналист.
Потребительские рынки — Алена Захарова, Украинские Новости и Мария Бабенко, Фокус.
Транспорт — Ната Штука, Forbes Ukraine и Ольга Кравченко, UAprom.infо.
Энергетика — Елена Голубева, 112.uа.
Недвижимость — Оксана Гришина, внештатная журналистка.
Категория "Социум":
Качество жизни: общество и социальные инициативы — Светлана Ославская, Reporters.media.
Здравоохранение — Анастасия Иванцив, LB.uа.
Спорт — Дмитрий Кузубов, внештатный журналист.
Экология — Татьяна Капустинская, Platfor.mа.
Категория "Культура":
Lifestyle: питание, мода, путешествия — Ярослава Куцай, внештатная журналистка.
Кино и театр — Сергей Васильев, внештатный журналист и Роксана Рублевская, внештатная журналистка.
Музыка — Алексей Батурин, Фокус.
Издательское дело и литература — Марина Мойнихан, внештатная журналистка.
Визуальное искусство — Дмитрий Кузубов, внештатный журналист.
Победители в категории "Специальные номинации":
Лучший редактор — Виталий Сыч, Новое Время.
Открытие года — Ирина Маслюкова, портал Гречиха.
На юбилейной пятнадцатой церемонии награждения было раскрыто главную интригу конкурса. В новой номинации "За вклад в развитие журналистики" победила главный редактор издания "Зеркало недели" Юлия Мостовая. Наблюдательный совет конкурса PRESSZVANIE определила ее как наиболее влиятельного профессионала для медиа рынка Украины.
Как проходила церемония награждения — смотрите на канале PRESSZVANIE в YouTube.
О ПРЕМИИ:
PRESSZVANIE — ежегодная премия для журналистов и редакторов, которая вручается за лидерство и профессионализм. Премия учреждена в 2005 году и проходит под эгидой общественной организации "Пресзвание Украины", цель которой — способствовать профессиональному развитию журналистов в Украине, обучая и отмечая заслуги выдающихся. Проект имеет два основных направления деятельности: конкурс и образовательная платформа для журналистов.