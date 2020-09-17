Итоги конкурса PRESSZVANIE 2020 — четыре журналиста Delo.ua среди победителей

16 сентября 2020 года, были объявлены победители конкурса для журналистов PRESSZVANIE. В этом году церемония награждения впервые состоялось в онлайн формате.

В этом году в премии приняли участие 149 номинантов в 20 номинациях, а всего членами жюри было оценено 409 материалов. В шорт-лист премии вошли 54 журналиста и редакторов, среди которых 22 — заняли первые места. Голосование за лучших продолжалось в течение двух месяцев.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В том числе, по результатам голосования призовые места достались четырем журналистам бизнес-портала Delo.ua.

Первое место в категории Культура / Кино и Театр занял внештатный журналист Delo.ua Сергей Васильев с текстом "Американская "категория Б" в Карпатах: о фильме "Захар Беркут".

Третье место в этой же категории Культура / Кино и Театр занял журналист рубрики "Политика" Александр Перемот с текстом "Жизнь Киномага", который ранее был опубликован в печатной версии газеты "Сегодня".

Второе место в категории Бизнес / Агропромышленный комплекс заняла журналист рубрики "Бизнес" Наталья Лошакова с материалом о производстве украинского вина "Как винный дом KOBLEVO пытается приучить украинцев пить отечественное вино".

Второе место также досталось журналистке рубрики "Финансы" Надии Михальчук в номинации Экономическая политика: финансы, инвестиции Всеукраинского конкурса для журналистов PRESSZVANIE с текстом "Как закалялась гривня: сохранит ли самая крепкая валюта мира свои позиции в 2020 году".

Читайте также: Вперше фінальна церемонія премії для журналістів Presszvanie відбудеться онлайн

Полный список победителей Presszvanie выглядит так:

Категория "Бизнес":

Агропромышленный комплекс — Ольга Шульга, деловое издание The Page.

Экономическая политика: финансы, инвестиции — Денис Пристай, Общественное.

Промышленное производство: ГМК и промышленность — Ольга Кравченко, UAprom.infо.

Телекоммуникации и ИТ — Антон Кобылянский, внештатный журналист.

Потребительские рынки — Алена Захарова, Украинские Новости и Мария Бабенко, Фокус.

Транспорт — Ната Штука, Forbes Ukraine и Ольга Кравченко, UAprom.infо.

Энергетика — Елена Голубева, 112.uа.

Недвижимость — Оксана Гришина, внештатная журналистка.

Категория "Социум":

Качество жизни: общество и социальные инициативы — Светлана Ославская, Reporters.media.

Здравоохранение — Анастасия Иванцив, LB.uа.

Спорт — Дмитрий Кузубов, внештатный журналист.

Экология — Татьяна Капустинская, Platfor.mа.

Категория "Культура":

Lifestyle: питание, мода, путешествия — Ярослава Куцай, внештатная журналистка.

Кино и театр — Сергей Васильев, внештатный журналист и Роксана Рублевская, внештатная журналистка.

Музыка — Алексей Батурин, Фокус.

Издательское дело и литература — Марина Мойнихан, внештатная журналистка.

Визуальное искусство — Дмитрий Кузубов, внештатный журналист.

Победители в категории "Специальные номинации":

Лучший редактор — Виталий Сыч, Новое Время.

Открытие года — Ирина Маслюкова, портал Гречиха.

На юбилейной пятнадцатой церемонии награждения было раскрыто главную интригу конкурса. В новой номинации "За вклад в развитие журналистики" победила главный редактор издания "Зеркало недели" Юлия Мостовая. Наблюдательный совет конкурса PRESSZVANIE определила ее как наиболее влиятельного профессионала для медиа рынка Украины.

Как проходила церемония награждения — смотрите на канале PRESSZVANIE в YouTube.

О ПРЕМИИ:

PRESSZVANIE — ежегодная премия для журналистов и редакторов, которая вручается за лидерство и профессионализм. Премия учреждена в 2005 году и проходит под эгидой общественной организации "Пресзвание Украины", цель которой — способствовать профессиональному развитию журналистов в Украине, обучая и отмечая заслуги выдающихся. Проект имеет два основных направления деятельности: конкурс и образовательная платформа для журналистов.