  • Главная
  • Политика и экономика
  • Финансы
  • Банки
Банки 1 час назад

ПриватБанк на одну ночь остановит работу всех сервисов

За ночь более 100 специалистов банка обновят процессинг и настроят работу всех связанных с операциями по картам систем и сервисов банка

Фото: Delo.ua Фото: Delo.ua
Фото: Delo.ua

Государственный ПриватБанк проведет плановое обновление программного обеспечения своего процессингового центра, чтобы гарантировать надежную работу в высокий сезон покупательской активности, который начинается с Дня холостяка в китайских онлайн-магазинах и завершается рождественскими распродажами по всему миру.

Как сообщает пресс-служба ПриватБанка, технологические работы по обновлению процессинга пройдут в ночь с 10 на 11 октября, когда большинство клиентов не проводят операций и отдыхают.

Кратко и по делу в Telegram

За ночь более 100 специалистов банка обновят процессинг и настроят работу всех связанных с операциями по картам систем и сервисов банка.

В период перезагрузки процессингового центра, 11 октября с 00:30 и до 07:30 часов утра, банк кратковременно приостановит проведение транзакций по картам, работу Приват24 для физических лиц и Приват24 для бизнеса.

Читайте также:
Аварийная ситуация связи в ПриватБанке: Приват24 "лежит", горячая линия не работает

Во время технологической паузы пройдут и регламентные работы в сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети банка.

По данным пресс-службы банка, каждый год нагрузка на процессинг, то есть количество операций клиентов с картами, растет на 20%.

В начале 2020 года процессинговый центр ПриватБанка поставил новый национальный рекорд — более тысячи операций клиентов в секунду и 60 тысяч транзакций в минуту.

Напомним, 11 ноября 2019 года, в День холостяка клиенты ПриватБанка жаловались на сбой в работе интернет-приложений финучреждения, терминалов самообслуживания и банкоматов.

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Створено Єдиний сервіс 104.ua для обслуговування споживачів газу по всій Україні
Створено Єдиний сервіс 104.ua для обслуговування споживачів газу по всій Україні
В Винницкой области задержали семью, расстрелявшую банкомат ПриватБанка из автомата (ФОТО)
В Винницкой области задержали семью, расстрелявшую банкомат ПриватБанка из автомата (ФОТО)
Украинцы сдают в банки 25-копеечные монеты: за день ПриватБанк обменял 900 тысяч грн
Украинцы сдают в банки 25-копеечные монеты: за день ПриватБанк обменял 900 тысяч грн
Загрузка...
Новое видео
Как Василий Хмельницкий выбирает бизнес-партнеров

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Киев в оранжевой зоне, Сумы — в красной: в Украине вводят новое карантинное зонирование

  3. H&M показали агрегат, который за 5 часов и 15$ перерабатывает старую одежду в новую

  4. Азербайджан уничтожил линию соприкосновения в Нагорном Карабахе — Алиев

  5. "Арселор Миттал" в Кривом Роге начал строить фабрику окомкования взамен двух аглоцехов

Ивент
Как можно было "предвидеть" пандемию и обезопасить свою цепь поставок 
Как можно было "предвидеть" пандемию и обезопасить свою цепь поставок 
Спикеры международной онлайн-конференции "Эффективные закупки и поставки 2020. Новая реальность", которая состоится 20-22 октября 2020 года, выразили практически единогласное мнение: пандемию можно было встретить во всеоружии
Загрузка...