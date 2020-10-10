ПриватБанк на одну ночь остановит работу всех сервисов

Государственный ПриватБанк проведет плановое обновление программного обеспечения своего процессингового центра, чтобы гарантировать надежную работу в высокий сезон покупательской активности, который начинается с Дня холостяка в китайских онлайн-магазинах и завершается рождественскими распродажами по всему миру.

Как сообщает пресс-служба ПриватБанка, технологические работы по обновлению процессинга пройдут в ночь с 10 на 11 октября, когда большинство клиентов не проводят операций и отдыхают.

За ночь более 100 специалистов банка обновят процессинг и настроят работу всех связанных с операциями по картам систем и сервисов банка.

В период перезагрузки процессингового центра, 11 октября с 00:30 и до 07:30 часов утра, банк кратковременно приостановит проведение транзакций по картам, работу Приват24 для физических лиц и Приват24 для бизнеса.

Во время технологической паузы пройдут и регламентные работы в сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети банка.

По данным пресс-службы банка, каждый год нагрузка на процессинг, то есть количество операций клиентов с картами, растет на 20%.

В начале 2020 года процессинговый центр ПриватБанка поставил новый национальный рекорд — более тысячи операций клиентов в секунду и 60 тысяч транзакций в минуту.

Напомним, 11 ноября 2019 года, в День холостяка клиенты ПриватБанка жаловались на сбой в работе интернет-приложений финучреждения, терминалов самообслуживания и банкоматов.