ПриватБанк не желает отдавать 247 автозаправок Коломойскому

Государственный ПриватБанк обжалует решение Хозяйственного суда города Киева от 10 марта 2020 года по делу № 910/3414/20 и примет все необходимые меры для предотвращения незаконного использования принадлежащего банку имущества — сети из 247 автозаправочных станций.

Как сообщает пресс-служба финучреждения, ПриватБанк считает, что суд, не предоставив надлежащей правовой оценки всем обстоятельствам дела, принял заведомо неправосудное и незаконное постановление об обеспечении иска, которым ограничил его конституционное право собственности на свое имущество.

"Приняв указанное решение, Хозяйственный суд города Киева в составе судьи Привалова фактически решил дело по существу, поспособствовав 38 компаниям, связанным с бывшими владельцами банка, избежать ответственности за невозврат недвижимого имущества (247 АЗС), которое в 2016 году перед национализацией было передано в финансовый лизинг", — говорится в сообщении.

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В ПриватБанке отмечают, что ранее, эти же компании обращались с аналогичными заявлениями об обеспечении иска в 16 делах (например, 914/456/20; 914/458/20; 923/186/20), находящихся в производствах хозяйственных судов Кировоградской, Львовской, Черкасской, Волынской областях, однако ни разу суды правомерно не удовлетворили такие заявления ввиду того, что заявленные меры обеспечения иска по своему содержанию тождественны удовлетворению исковых требований.

Ранее сообщалось, что ПриватБанк" через суд пытался расторгнуть договор лизинга на 247 автозаправочных станций сети "Приват", однако суд по иску 38 компаний-арендаторов этих АЗС запретил банку совершать действия по возвращению или истребованию объектов лизинга.

Напомним, в течение августа-сентября 2016 года 120 нефтебаз и 248 АЗС бывшим менеджментом Банка было передано в финансовый лизинг компаниям, связанным с прошлыми владельцами, с последующей передачей в аренду подконтрольным предприятиям.

На сегодняшний день, задолженность перед Банком по указанным договорам финансового лизинга составляет более 6 млрд грн. В связи с неуплатой обязательных лизинговых платежей в соответствии с условиями договоров, Банк, начиная с 2017 года в одностороннем порядке разрывает эти договоры и возвращает недвижимое имущество во владение Банка.

После прекращения договоров финансового лизинга, лизингополучатель и арендаторы, которым это имущество было передано в аренду с согласия бывшего менеджмента банка, осознавая, что помещение занимается ими без соответствующего правового основания, отказываются возвращать недвижимое имущество, блокируют доступ представителей банка в помещения, чем создают препятствия владельцу свободно владеть и распоряжаться своим имуществом.