ПриватБанк первым в Украине начал выпускать карты UnionPay

ПриватБанк первым в Украине открывает выпуск платежных карточек международной системы UnionPay International, которыми можно расплачиваться в Китае, Украине и еще более 170 стран мира, а также пользоваться эксклюзивными предложениями и скидками UnionPay.

Как сообщает пресс-служба финучреждения, клиенты ПриватБанка могут оформить бесконтактные кредитные карточки UnionPay "Универсальная" уровня Classic и Gold и получить их с 6 ноября в киевских отделениях банка.

В ближайшее время ПриватБанк и UnionPay планируют запуск цифровых платежных продуктов, которые позволят использовать преимущества платежной системы без посещения банка и получения физических карточек.

"Выпуск ПриватБанком первых украинских карточек UnionPay — это новые возможности для наших клиентов и банка в рамках интеграции в мировую финансовую систему. Эти карточки в первую очередь будут полезны тем, кто часто путешествует в Китай, страны Юго-Восточной Азии или ведет бизнес с китайскими партнерами. Кроме того, карты ПриватБанк UnionPay открывают украинском новые преимущества глобального шопинга на торговых площадках — партнерах крупнейшей мировой платежной системы", — отметил председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл.

По информации госбанка, начиная с декабря 2019 года, держатели платежных карт UnionPay могут использовать их в сети ПриватБанка — расплачиваться в гостиницах, ресторанах и торговых точках Киева, Харькова, Одессы, Днепра и других городов.

Кроме этого, при помощи карточек UnionPay можно снимать наличные в банкоматах ПриватБанка по всей стране.

UnionPay International предоставляет возможность использовать карты для оплаты товаров, услуг и снятия наличных в 179 странах мира.

Карточки UnionPay эмитируется в более чем 61 странах. UnionPay International обеспечивает высококачественные, экономически эффективные и безопасные трансграничные платежные услуги для крупнейшей в мире клиентской базы держателей карт, обеспечивая удобные местные услуги быстро растущего числа глобальных держателей карт UnionPay и торгово-сервисных предприятий.

На сегодняшний день на долю UnionPay приходится самый большой в мире объем расходов по карточкам.

Ранее сообщалось, что ПриватБанк первым в Украине запустил в сети своих POS-терминалов новую технологию, которая позволит оплачивать покупки с любой карты ПриватБанка, привязанной к Приват24, если на основной карте клиента не хватает денег.