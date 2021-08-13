Приватбанк прописал условия тендера на инкассаторские машины под ВиДи Юникомерс, — эксперт

Техническое задание на поставку бронированных инкассаторских автомобилей в рамках объявленного Приватбанком тендера создает неконкурентные условия для участников торгов и позволяет говорить, что они разработаны под конкретного участника.

Об этом сообщают "Українські Новини" со ссылкой на политического эксперта Владимира Цыбулько.

Он указывает на то, что если каждое отдельное требование к параметрам, зафиксированным в тендерной документации, особых вопросов не вызывает, то если анализировать их всех вместе — отсеиваются практически все представленные на рынке модели автомобилей.

Так, заявленное требование к мощности двигателя — не менее 130 лошадиных сил. Это уже не позволяет конкурировать автомобилям Renault, мощность двигателей которых лишь на 5 единиц меньше — 125 лошадиных сил.

Читайте также: Кабмин утвердил стратегию ПриватБанка до 2024 года с тремя вариантами приватизации

Требование к грузоподъемности — не менее 1600 кг, вместе с ограничением на количество колес на задней оси позволяет отсеять еще часть конкурентов.

"Дело в том, что на многих фургонах с необходимой грузоподъемностью на задней оси устанавливается "спарка" — то есть не два колеса, а четыре. Например, автомобили Ford обеспечивают лучшую грузоподъемность — 2 тонны, но у них на задней оси установлена ​​именно "спарка", — объясняет Владимир Цыбулько.

По его словам, по совокупности всех параметров полностью соответствуют требованиям только автомобили Peugeot и Citroën.

"И здесь мы переходим к "вишенке на торте". В требованиях к тендеру прописано, что участник должен предоставить справку от импортера базового фургона о наличии гарантий сервисного обслуживания. То есть, подаваясь на тендер, компания заблаговременно должна наладить партнерские отношения с импортером Peugeot и Citroën и получить необходимые документы", — отмечает Владимир Цыбулько.

То есть для компаний, работающих с автомобилями других марок, практически нет смысла участвовать в этом тендере.

"Учитывая то, что рынок спецтранспорта не слишком широкий, есть большая вероятность того, что можно предусмотреть и победителя тендера с такими требованиями — это компания "ВиДи Юникомерс", которая входит в ViDi Group Виталия Джуринского, или партнеры с их орбиты", — отмечает эксперт.

Он задается вопросом, почему Приватбанк прописывает тендер под конкретных участников, что не только убирает возможность для конкуренции, но и может привести к тому, что фактически самому банку придется платить больше денег, чем в случае, если бы проводились полноценные торги.

"Мне кажется, если о таких явно неконкурентных условиях тендера становится известно заранее, его проведение должно быть остановлено для проведения соответствующих проверок. В идеале — тендерные требования должны быть изменены, чтобы все участники закупок были в равных условиях", — резюмирует Владимир Цыбулько.

Чтобы знать еще больше — подписывайся на Delo.ua в Telegram!