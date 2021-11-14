"Призывы не вакцинироваться вредоносны для пациентов с диабетом", — Борис Маньковский

Диабет значительно повышает риск тяжелого течения болезни COVID-19, при котором необходима кислородная поддержка, необходимость искусственной вентиляции легких. Также диабет серьезно повышает риск смертности от коронавирусного заболевания. Об этом во время открытия фотовыставки "Диабет — не приговор" рассказал заведующий кафедрой диабетологии Национального университета здравоохранения Борис Маньковский.

"Больные диабетом, равно как и люди, больные ожирением и люди пожилого возраста — это группы повышенного риска. Поэтому, при правильной организации вакцинации, именно люди с диабетом должны быть вакцинированы в первую очередь", — подчеркнул ученый-эндокринолог, отметив, что сертифицированные вакцины четко показывают снижение риска госпитализации и смертности.

По словам Маньковского, призывы не вакцинироваться являются вредоносными для пациентов, потому что каждая такая рекомендация может привести к смертям, которых можно было избежать в случае использования вакцин. "Мы видели людей, которые погибли от осложнений, связанных с диабетом во время пандемии, своих пациентов, это очень страшно", — говорит профессор.

По данным французских исследований, которые приводит Маньковский, каждый пятый больной сахарным диабетом, который заболел COVID-19, нуждался в искусственной вентиляции, а каждый десятый больной погибал в сражении с болезнью. При этом, уточняет эндокринолог, украинские данные подтверждают выводы французов.

Владислав Мороз, генеральный директор фармацевтической компании "Ново Нордиск Украина" (дочка датской Novo Nordisk, производитель фармпродукции для лечения диабета — Delo.ua) подчеркивает: важно вовремя распознать диабет, чтобы контролировать его течение. "Половина больных диабетом просто не знают о своем заболевании, а многие из тех, кто знают, не лечатся по ряду причин. К сожалению, это приводит к многочисленным осложнениям, которые развиваются постепенно и ухудшают качество жизни человека. Согласно статистике, осложнения сахарного диабета является одной из основных причин повышенной смертности в Украине. По данным исследования STEPS ВООЗ, 91% смертей в Украине — это смерти от неинфекционных болезней, а 63% из них — сердечно-сосудистые заболевания, которые могут быть в том числе спровоцированы сахарным диабетом", — говорит Мороз.

З початку пандемії коронавірусу її жертвами у світі стали 5,1 млн людей. При цьому тільки в 2021 році від хвороб, пов'язаних з діабетом, померло 5,7 млн людей.

В целом, по данным Диабетического атласа-2021, в Украине проживают 2,3 млн диабетиков. Из них почти миллион не знают о своем диагнозе. Показатель смертности от болезней, вызванных высоким уровнем сахара в крови, вырос за 10 лет в 2,5 раза — до 58 тысяч случаев в 2021 году.

Выставка "Диабет — не приговор" продлится под зданием КГГА до 22 ноября. Фото: Ассоциация лидеров устойчивого развития

Выставка "Диабет — не приговор", которую создали фотохудожники Александр Мордерер и Татьяна Рублева, открылась прямо на улице под Киевской городской администрацией. Ее основная цель — напомнить людям о существовании столь серьезного заболевания, как диабет, и развеять ряд мифов, связанных с этой проблемой. Все герои и героини, изображенные на фото, живут с диабетом и рассказывают свои истории о том, как справляются с этим диагнозом. "Фишка" выставки в том, что все они сняты… в сахаре.

"Самый распространенный миф о сахарном диабете — это связь с сахаром, как продуктом, хотя он на самом деле не имеет отношения к болезни и не вызывает ее. Наоборот, диабетики часто носят с собой что-то сладкое. Это необходимо для экстренной помощи в случае резкого снижения уровня глюкозы в крови, из-за чего можно впасть в кому. Таких мифов очень много. Благодаря нашему проекту мы сможем рассказать людям, что своевременная диагностика спасает жизнь, а диабет — не приговор. Использование на фотографии сахара — замысел фотохудожника, чтобы провести аналогию с наиболее распространенным мифом", — говорит Елена Зубарева, глава Ассоциации лидеров устойчивого развития.

С историями героев фотосессии можно ознакомиться на специальном сайте или страничке проекта в Facebook.

Выставка возле здания КГГА продлится до 22 ноября, а потом переедет в выставочные локации Киева.

Напомним, ранее в Украине стартовала программа раннего выявления сахарного диабета.