Протесты в Киеве: задержаны 15 человек, полицейский отстранен за применение силы (ФОТО)

В ходе массовых мероприятий в центре Киева в среду, 17 июня, были задержаны 15 активных участников.

Об этом на брифинге заявил начальник столичной полиции Андрей Крищенко, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

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"Сейчас задержаны 15 активных участников, все они сейчас находятся в Печерском районном управлении полиции. В отношении одного задержанного открыто уголовное производство по статье 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Эти все нарушения зафиксированы на видео: задержанный распыляет газ с баллончика в сторону полицейских", — отметил он.

Кроме того, действиям других участников акции также будет предоставлена ​​юридическая оценка: решается, это будут админпротоколы или уголовные производства.

В целом, по словам начальника полиции Киева, по предварительным подсчетам, в этой акции приняли участие до 500 человек, а в альтернативной — более 100.

"Сегодняшняя акция фактически закончена, люди разъезжаются на метро до автобусов, так как немалое количество прибыли из других регионов. На конечных станциях метро дежурят наряды полиции, которые обеспечивают правопорядок и отслеживают их отъезд", — доложил Крищенко.

Также он рассказал, что было несколько обращений к полицейским от участников акции, которым из-за жары стало плохо. Всем предоставлена первоочередная медицинская помощь.

"Мы получили еще 3 обращения: одно — с Мариинского парка два человека позвонили в полицию и сообщили, что на них напали. Они дают показания в отделении, а полицейские разыскивают нападавших по приметам, которые предоставили пострадавшие. Также поступило заявление, что во время акции у Офиса президента Украины в него бросили неизвестным предметом", — информировал руководитель столичной полиции.

Все эти факты внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений, решается вопрос о возбуждении уголовных производств.

Кроме того, по факту возможного превышения служебных полномочий полицейским при задержании правонарушителя назначено служебное расследование.

Предполагается, что его результаты будут переданы в Государственное бюро расследований для принятия решения. При этом полицейский на время его проведения отстранен.

Известно, что во время задержания мужчины, который использовал слезоточивый газ, один из полицейских применил силу.

"По факту возможного превышения служебных полномочий назначено служебное расследование. Его результаты будут переданы в ГБР для предоставления правовой оценки действиям полицейского. Полицейского на время его проведения отстраненно", — сообщил Крищенко.

Напомним, 17 июня в центре Киева происходили массовые мероприятия. Во время прохождения колонны с улицы Банковой до улицы Академика Богомольца несколько агрессивных молодых людей бросили дымовые шашки и применили слезоточивый газ.