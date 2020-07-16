Рада продлила мораторий на отчуждение имущества должников по валютным кредитам

Сегодня, 16 июля, на своем внеочередном заседании Верховная Рада приняла Закон о продлении моратория на взыскание имущества по валютным кредитам (проект № 3640), сообщает Лига:Закон.

Таким образом, нардепы продлили действие моратория на принудительное отчуждение (обращение взыскания) на единственное жилье заемщиков (имущественных поручителей, поручителей), заложенное в качестве обеспечения по валютным кредитам.

Мораторий продлевается до вступления в силу закона, который регулирует вопросы реструктуризации по валютным кредитам, предоставленными украинскими финучреждениями физлицам, порядок погашения задолженности заемщиков по таким кредитам и особенности обращения взыскания по таким кредитам, порядок погашения (учета) курсовой разницы, а также порядок начисления/списания пени и штрафов в результате просрочки исполнения обязательств.

Кроме этого, вносятся изменения в Закон "О моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте" по поводу невозможности лишения жилья лиц, которые хотя и не зарегистрированы в ипотечном жилье, однако фактически в нем проживают.

Также продолжается мораторий до принятия отдельного закона, регулирующего не только вопрос реструктуризации задолженности заемщиков по валютным кредитам, но и порядок и особенности обращения взыскания на ипотечное имущество.

Вносятся изменения в Кодекс Украины из процедур банкротства в части исключения нормы об утрате силы Закона "О моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте" с 21 октября 2020 года.

Закон вступает в силу со дня его опубликования и теряет силу с 1 января 2022 года.

Ранее Национальный банк Украины призвал народных депутатов проголосовать против законопроекта №3640 о продлении моратория на взыскание имущества по валютным кредитам, которое сегодня, 15 июля, поддержал парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Напомним, закон о введении моратория на отчуждение имущества, предоставленного в качестве обеспечения по валютным кредитам, Рада приняла 28 декабря 2014 года.