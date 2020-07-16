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Банки 50 минут назад

Рада продлила мораторий на отчуждение имущества должников по валютным кредитам

Закон вступает в силу со дня его опубликования и теряет силу с 1 января 2022 года

Рада продлила мораторий на отчуждение имущества должников по валютным кредитам Рада продлила мораторий на отчуждение имущества должников по валютным кредитам

Сегодня, 16 июля, на своем внеочередном заседании Верховная Рада приняла Закон о продлении моратория на взыскание имущества по валютным кредитам (проект № 3640), сообщает Лига:Закон.

Таким образом, нардепы продлили действие моратория на принудительное отчуждение (обращение взыскания) на единственное жилье заемщиков (имущественных поручителей, поручителей), заложенное в качестве обеспечения по валютным кредитам.

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Мораторий продлевается до вступления в силу закона, который регулирует вопросы реструктуризации по валютным кредитам, предоставленными украинскими финучреждениями физлицам, порядок погашения задолженности заемщиков по таким кредитам и особенности обращения взыскания по таким кредитам, порядок погашения (учета) курсовой разницы, а также порядок начисления/списания пени и штрафов в результате просрочки исполнения обязательств.

Кроме этого, вносятся изменения в Закон "О моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте" по поводу невозможности лишения жилья лиц, которые хотя и не зарегистрированы в ипотечном жилье, однако фактически в нем проживают.

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Также продолжается мораторий до принятия отдельного закона, регулирующего не только вопрос реструктуризации задолженности заемщиков по валютным кредитам, но и порядок и особенности обращения взыскания на ипотечное имущество.

Вносятся изменения в Кодекс Украины из процедур банкротства в части исключения нормы об утрате силы Закона "О моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте" с 21 октября 2020 года.

Закон вступает в силу со дня его опубликования и теряет силу с 1 января 2022 года.

Ранее Национальный банк Украины призвал народных депутатов проголосовать против законопроекта №3640 о продлении моратория на взыскание имущества по валютным кредитам, которое сегодня, 15 июля, поддержал парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Напомним, закон о введении моратория на отчуждение имущества, предоставленного в качестве обеспечения по валютным кредитам, Рада приняла 28 декабря 2014 года.

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