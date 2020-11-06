Рада провалила назначение нардепа от ОПЗЖ судьей КСУ

Верховная Рада не смогла назначить судью Конституционного суда по своей квоте. На голосование было вынесено четыре кандидатуры: Ольга Боднар-Петровская (от фракции "Батькивщина"), Наталья Денисенко (от фракции "Голос"), Юрий Павленко (от фракции "Оппозиционной платформы — За жизнь") и Николай Сирый (от фракции "Европейская солидарность").

Как передает "Судебно-юридическая газета", Боднар-Петровская — получила 126 голосов, Денисенко — 38 голосов, Павленко — 154 голоса, Сирый — 97.

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Председатель парламента Дмитрий Разумков провел открытое рейтинговое голосование, в котором победил Павленко, набрав 154 голоса в свою поддержку.

Согласно процедуре, кандидатура победителя рейтингового голосования выносится на голосование для принятия решения. Однако утверждение Павленко провалилось — его поддержали лишь 100 депутатов при 226 минимально необходимых.

В итоге Разумков попросил профильный комитет Рады подготовить проведение повторного конкурса на должность судьи КС.

Кандидата от фракции "Слуга народа" в списке не было, поскольку ранее свою кандидатуру на должность судьи КС отозвал представитель научного сообщества Михаил Буроменский. В итоге нардепы из крупнейшей фракции практически не участвовали в голосовании.