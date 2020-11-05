Страны "Большой семерки" призвали Украину к быстрым действиям из-за кризиса в КСУ

Послы стран "Большой семерки" заявили о важности быстрых действий для урегулирования ситуации в Конституционном суде Украины.

В частности, во время встречи с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым они оценили действия Украины в этом направлении, сообщает пресс-служба представительства G7 в Украине.

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По мнению послов G7, для урегулирования кризиса нужны быстрые действия.

"Во время встречи с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым послы стран G7 поприветствовали усилия прореформаторских сил, которые объединились для урегулирования ситуации, связанной с Конституционным Судом", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что послы стран "Большой семерки" осудили решение Конституционного суда Украины, который отменил проверку электронного декларирования. При этом послы отметили, что Украина уже достигла значительного прогресса и "не должна возвращаться в прошлое".

Напомним, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что скандальные решения Конституционного суда относительно декларирования были приняты якобы не без внешнего вмешательства. В любом случае, украинская власть найдет выход из этой ситуации, заверил он.

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Кроме того, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что решение Конституционного суда Украины по декларированию создает проблемы в отношениях с международными партнерами.

Как сообщалось, занимающиеся в Европейском парламенте вопросами Украины ведущие евродепутаты выступили против инициативы президента Владимира Зеленского распустить нынешний состав Конституционного суда (КСУ).

Напомним, в своем решении от 27 октября КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за представление заведомо недостоверных сведений в электронных декларациях. Зато Конституционный суд предложил ввести за это "другие виды юридической ответственности".