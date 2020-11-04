Евродепутаты призвали не распускать Конституционный суд Украины, а лишь обновить его

Занимающиеся в Европейском парламенте вопросами Украины ведущие евродепутаты выступили против инициативы президента Владимира Зеленского распустить нынешний состав Конституционного суда (КСУ).

Об этом заявили постоянный докладчик Европарламента по Украине Михаэль Галер и заместитель председателя делегации ЕП по ассоциации с Украиной Виола фон Крамон в интервью DW.

"То, что предлагает президент, уже само по себе является нарушением Конституции. Нельзя просто взять и ликвидировать Конституционный суд (...). Нельзя вылечить антиконституционные решения КСУ антиконституционными мерами Верховной Рады", — подчеркнул немец Галлер, представляющий фракцию Европейской народной партии (ЕНП).

В свою очередь Фон Крамон отрицает, что евродепутаты высказались в поддержку инициативы Зеленского распустить КСУ, о чем заявил председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

"Мы не можем заставить президента взять и уволить всех судей Конституционного суда", — отметила немка из фракции "Зеленых".

При этом соответствующий законопроект Зеленского она назвала "очень сомнительным делом" и сослалась на письмо глав Венецианской комиссии и Группы государств против коррупции (GRECO), которые "настойчиво призывали не отвечать нарушением права на нарушение права", добавила евродепутатка.

В то же время оба парламентарии высказались за обновление КСУ, которое бы соответствовало законодательству Украины. По их мнению, в качестве примера следует взять отбор судей Высшего антикоррупционного суда Украины, к которому привлекли международных экспертов.

Напомним, в своем решении от 27 октября КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за представление заведомо недостоверных сведений в электронных декларациях. Зато Конституционный суд предложил ввести за это "другие виды юридической ответственности".

Фон Крамон называет такой вариант ложной дорогой. По ее мнению, именно возможность уголовного наказания заставила многих хорошо подумать, стоит ли баллотироваться в Верховную Раду. Уже это немецкая политик считает эффективным инструментом для преодоления переплетения бизнеса и политики, хотя и добавляет, что это только начало пути.

"Когда речь идет только об административной ответственности, то выше вероятность того, что все больше олигархов, людей будет баллотироваться в Раду для собственной пользы", — убеждена фон Крамон.

"Определенные круги незаконно обогащались в течение многих лет. Граждане страны имеют надежду на то, что эта практика будет завершена. И значительный шаг на этом пути — это прозрачность", — добавил Галер.

Как сообщалось, 30 октября президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект "О восстановлении доверия к конституционному судопроизводству" (№4288), которым предлагает прекратить полномочия действующего состава КСУ.

Вечером 2 ноября группа народных депутатов нескольких фракций во главе с Разумковым зарегистрировала законопроект №4304 "О возобновлении действия отдельных положений закона "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса Украины". Документ предусматривает внесение изменений в закон "О предотвращении коррупции", которыми предлагается возобновить права НАПК.