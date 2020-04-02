Банкиры об "антивирусном" законе": "Отменяют только штрафы, а не сами платежи по кредитам"

Украинским банкам запретили поднимать ставки по кредитам во время общенационального карантина.

Как сообщает UBR, соответствующее положение содержится в принятом нардепами 30 марта в целом законопроекте № 3275.

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В то же время, этот же документ временно освобождает от штрафов и пени потребительские кредиты, выданные до 2017 года.

В издании отмечают, что освобождение физлиц от штрафных санкций по потребительским кредитам было утверждено еще предыдущим "антивирусным" законом, а новый лишь расширил сферу применения этой нормы.

"Такое необоснованное ограничение прав кредиторов — фактор повышенного риска в кредитовании, и это однозначно уменьшит готовность банков выдавать кредиты, особенно средне- и долгосрочные. Данную норму необходимо уточнить", — рассказала исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.

По мнению банкиров, согласно принятому закону, заемщик не освобождается от уплаты своих обязательств по кредитному договору. Законом отменены только штрафные санкции на период карантина.

"Несмотря на отсутствие у банков права на время карантина начислять штрафы и пени, при неоплате клиентом вовремя задолженности, кредитную историю никто не отменял. Поэтому факт просрочки будет отражен в ней, что в последующем значительно повлияет на возможность клиента повторно взять кредит в банке или другом финансовом учреждении", — отметил директор департамента розничного бизнеса банка "Пивденный" Артем Семейнов.

Таким образом, кредитные обязательства остаются обязательными к выполнению в полном объеме. Банки продолжают начислять проценты за пользование кредитами, одновременно насчитывая и выплачивая проценты по депозитам вкладчикам.

"Клиентам, которые ошибочно считают, что им отменяют или прощают долг по кредитам или платежи на время карантина или проценты по кредитам, мы разъясняем, что отменяют только штрафы за несвоевременное погашение, но не сами платежи по кредитам", — рассказал директор по развитию бизнеса Банка Кредит Днепр Денис Михов.

Напомним, Национальный банк Украины разослал украинским банкам письмо с рекомендациями по работе с заемщиками во время карантина, в котором, в частности, разрешил реструктуризировать рабочие кредиты до конца сентября текущего года в рамках "кредитных каникул"