Разумков и Аваков не поддержали последние санкции СНБО из-за личных интересов — эксперт

Глава парламента Дмитрий Разумков и глава МВД Арсен Аваков не поддержали санкции в отношении олигархов Павла Фукса и Дмитрия Фирташа из-за собственных интересов. Об этом в своем блоге заявил политический эксперт Евгений Хурсин.

"Спикер Верховной Рады Разумков и глава МВД Аваков не стали голосовать за санкции против крупных бизнесменов-олигархов Фукса и Фирташа, которые, как утверждает СНБО, строили различные коррупционными схемы и связаны с Россией. Во время заседания СНБО эти два государственных деятеля, как говорят в околополитической тусовке, по сути, руководствовались более личными интересами и амбициями. Разумков лишний раз продемонстрировал свою "независимость" от Зеленского и команды власти в общем. Что логично для политика, укрепляющего позиции для строительства сольной карьеры, но мелковато для главы парламента", — отметил он.

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Хурсин подчеркнул, что у Авакова причина более "обоснованная".

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"Как говорят в кругах старых харьковских элит, Фукс является его давним бизнес-партнером, поэтому рука, как говорится, дрогнула. Тем более, они, по сути, единым фронтом борются за власть в Харькове и имеют своего кандидата с высокими шансами. В общем, такая позиция вряд ли имеет что-то общее с государственными интересами. Тут личное превалирует. Аваков очень долго уже министр, а Разумков строит карьеру как отдельный политический лидер", — написал политолог.

Напомним, 18 июня СНБО ввела полный пакет санкций против бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что санкции в отношении Фирташа связаны с "его участием в титановом бизнесе". А против Фукса — из-за незаконного получения лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине, связанных с компанией "Голден Деррик".