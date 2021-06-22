Политика 20 минут назад

Разумков и Аваков не поддержали последние санкции СНБО из-за личных интересов — эксперт

Разумков дистанцируется от Зеленского, а Аваков борется за власть в Харькове

Разумков и Аваков не поддержали последние санкции СНБО из-за личных интересов — эксперт Разумков и Аваков не поддержали последние санкции СНБО из-за личных интересов — эксперт

Глава парламента Дмитрий Разумков и глава МВД Арсен Аваков не поддержали санкции в отношении олигархов Павла Фукса и Дмитрия Фирташа из-за собственных интересов. Об этом в своем блоге заявил политический эксперт Евгений Хурсин.

"Спикер Верховной Рады Разумков и глава МВД Аваков не стали голосовать за санкции против крупных бизнесменов-олигархов Фукса и Фирташа, которые, как утверждает СНБО, строили различные коррупционными схемы и связаны с Россией. Во время заседания СНБО эти два государственных деятеля, как говорят в околополитической тусовке, по сути, руководствовались более личными интересами и амбициями. Разумков лишний раз продемонстрировал свою "независимость" от Зеленского и команды власти в общем. Что логично для политика, укрепляющего позиции для строительства сольной карьеры, но мелковато для главы парламента", — отметил он.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Хурсин подчеркнул, что у Авакова причина более "обоснованная".

Читайте также:
СНБО решил ввести санкции против Фирташа и Фукса

"Как говорят в кругах старых харьковских элит, Фукс является его давним бизнес-партнером, поэтому рука, как говорится, дрогнула. Тем более, они, по сути, единым фронтом борются за власть в Харькове и имеют своего кандидата с высокими шансами. В общем, такая позиция вряд ли имеет что-то общее с государственными интересами. Тут личное превалирует. Аваков очень долго уже министр, а Разумков строит карьеру как отдельный политический лидер", — написал политолог.

Напомним, 18 июня СНБО ввела полный пакет санкций против бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что санкции в отношении Фирташа связаны с "его участием в титановом бизнесе". А против Фукса — из-за незаконного получения лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине, связанных с компанией "Голден Деррик".

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Фукс заявил о намерении идти в суд из-за санкций СНБО: "Это месть Данилова"
Фукс заявил о намерении идти в суд из-за санкций СНБО: "Это месть Данилова"
Совет Евросоюза продлил еще на год запрет на инвестиции в оккупированном Крыму
Совет Евросоюза продлил еще на год запрет на инвестиции в оккупированном Крыму
Фирташ отрицает обвинения СНБО
Фирташ отрицает обвинения СНБО
Загрузка...
Новое видео
"Стендап в Украине сейчас на хайпе": основательницы Business Stand Up Agency

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. GET Business Festival разыгрывает 100 тысяч гривен на развитие малого бизнеса

  3. Украина в шаге от зоны свободной торговли с Турцией — Кулеба

  4. Путин обвинил США в организации "вооруженного переворота" в Украине в 2014 году

  5. Швейцарию снова признали самой конкурентоспособной в мире страной

Ивент
Пошук інвестицій, нейромаркетинг та партнерство: про що розкажуть на GET Business Festival
Пошук інвестицій, нейромаркетинг та партнерство: про що розкажуть на GET Business Festival
На фестивалі GET Business Festival розкажуть, як виростити бізнес-партнерів зі своїх співробітників, що робити бізнесам, які не можуть перейти в online, як створити нейронний зв'язок з клієнтом та багато іншого
Загрузка...