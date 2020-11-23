Реалии украинской космонавтики: долги по зарплате растут, сотрудники уходят

За 9 месяцев 2020 года среднемесячная заработная плата штатных работников украинской космической отрасли составила 8 695,4 грн.

Как отмечают в Государственном космическом агентстве Украины (ГКАУ), средняя зарплата сотрудников отрасли, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, уменьшилась на 6,4%.

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При этом, по данным ГКАУ, за отчетный период не удалось ликвидировать задолженность по заработной плате.

По состоянию на 30 июня 2020 года, она составила 156 млн 262 тысяч грн, увеличившись, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, на 42,4%.

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В то же время, за три квартала текущего года среднесписочная численность работников всех предприятий отрасли составила 13 896 человек. Из них на экономически активных предприятиях — 13 864 человек.

По сравнению с данными прошлого года, количество сотрудников сократилось на 1 646 человек или на 10,6%.

Напомним, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины работает над законопроектами о путях вывода из кризиса отечественной космической отрасли, в частности, о погашении задолженности по заработной плате работникам и корпоратизации предприятий.