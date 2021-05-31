Реалізація ідей "Національної економічної політики" стимулюватимуть економіку — Уманський

Щоб максимально ефективно використовувати ресурсний і кадровий потенціал України, держава має впроваджувати політику економічного націоналізму і стимулювання економічного зростання.

Про це пише екс-міністр фінансів Ігор Уманський у своїй колонці для "Інтерфакс-Україна".

Він зазначає, що, працюючи радником голови Офісу президента, не побачив з боку чинної влади запиту на сильну державницьку позицію, спрямовану на виведення України з глибокої економічної та цивілізаційної кризи.

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Натомість такий запит є у пересічних українців з різних регіонів, які визнають, що Україна має всі передумови для перетворення на сучасну успішну європейську країну.

"Ми маємо всі необхідні види ресурсів та вигідне географічне розташування. А головне, у нас є потужний кадровий потенціал. Є фахові люди в різних галузях. Ці люди знають, що саме треба робити, та готові інвестувати свій час і досвід задля того, щоб Україна нарешті почала розвиватись", — наголошує Ігор Уманський.

Саме для того, щоб в повній мірі залучити повною мірою інтелектуальний капітал України і об’єднати людей, які мають досвід, знання та бажання змінювати Україну, він вирішив створити стратегічну платформу "Національна економічна політика" (НЕП), яка буде напрацьовувати дієві рекомендації та дорожні карти змін, які здатні дати справжній, а не вигаданий ефект.

"Як досвідчений держслужбовець я здатен перетворити хороші ідеї на реальні зміни. Як колишній міністр фінансів я знаю, де взяти на це фінансовий ресурс. Як громадянин України я хочу зробити нашу країну успішною", — підкреслює він.

Ідеологічно платформа базується на класичному підході до формування економічної політики в державі — економічному націоналізмі.

"Суть економічного націоналізму полягає в наступному: щоб стимулювати розвиток економіки і створення робочих місць, держава визначає та максимально підтримує пріоритетні напрямки через створення точок зростання. Україні необхідно відмовитись від принципу "ринок сам все врегулює" і перейти до політики стимулювання, до створення реальних можливостей, а не потенційних", — пише екс-міністр.

Він наголошує, що економічна парадигма змінюється в усьому світі, навіть ідеологи ідеї вільного ринку поступово відмовляються від такого підходу, розвинені країни вдаються до політики максимального протекціонізму та захисту власного виробництва.

"За таких умов для України смертельно небезпечно обирати інший шлях — ми не здатні конкурувати у неконкурентних умовах. Ми маємо безліч проблем, які вільний ринок за 30 років так і не врегулював, та й не міг врегулювати — некерований хаос здатен лише знищувати", — зазначає Ігор Уманський.

На його думку, наразі лише свідома політика держави щодо стимулювання економічного зростання може змінити ситуацію в Україні та створити економічну базу для розвитку країни.

"Але пріоритетом є розвиток виробництва в Україні. Неважливо, це виробництво товарів чи послуг. Максимальна додана вартість та робочі місця повинні створюватись всередині країни", — наголошує екс-міністр.