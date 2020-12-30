Реальные доходы украинцев снова пошли в рост после падения на карантине

Реальные располагаемые доходы украинцев в третьем квартале 2020 года выросли на 3,2%.

Рост доходов возобновился после паузы во втором квартале нынешнего года, следует из данных Государственной службы статистики Украины.

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По информации статистического ведомства, доходы населения Украины составили 1 трлн 30 млрд 4 млн грн, расходы — 1 трлн 11 млрд 9 млн грн, прирост сбережений — 18,5 млрд грн.

При этом имеющийся доход в расчете на одного человека составил 19 тысяч 390 грн (в III квартале 2019 года — 18 тысяч 190 грн).

Известно, что реальные располагаемые доходы украинцев во втором квартале 2020 года сократились на 7,3%. До этого падение реальных доходов украинцев наблюдалось в первом квартале 2016 года.

Напомним, потребительские расходы домашних хозяйств за второй квартал 2020 года упали на 10,4%. По данным Госстата, наибольшей статьей расходов за второй квартал 2020 года были "Продукты питания и безалкогольные напитки" — 42,9%.

Как сообщалось, реальные доходы украинцев (с учетом инфляции) в 2019 году по сравнению с 2018 годом выросли на 9%, что несколько медленнее, чем в 2017 и 2018 годах (10,9%).

В июне 2020 года НБУ констатировал конец трехлетнего цикла роста доходов украинцев.

Ранее стало известно, что расходы украинцев на заграничные путешествия в 2020 году упали в 1,7 раза.