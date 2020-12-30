Затраты украинцев на заграничные путешествия в 2020 году упали в 1,7 раза

В Украине за январь-сентябрь 2020 года объем импорта услуг по статье "Путешествия" составил $3,769 млрд.

Это — в 1,7 раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года ($6,548 млрд), сообщается на сайте Национального банка Украины.

В частности, НБУ приводит данные Гостаможслужбы, согласно которым за границу выезжали 9,173 млн граждан Украины (за аналогичный период 2019 года — 22,321 млн), въезжали — 2,698 млн иностранных граждан (за январь-сентябрь 2019 года — 10,731 млн).

При этом расходы иностранных туристов в Украине за первые 9 месяцев 2020 года составили $306 млн (год назад — $1,327 млрд).

Напомним, объем импорта услуг по статье "Путешествия" за 2019 год составил $8,552 млрд, что на 8,3% больше, чем за 2018 год. По данным НБУ, украинцы потратили в странах Европейского Союза $6,301 млрд, что на 5,4% больше, чем год назад.

В первом квартале 2020 года расходы украинцев за границей несколько снизились. А во втором квартале расходы украинцев упали в 3,3 раза до $749 млн, по сравнению прошлым годом ($2,477 млрд).

Ранее 10 самых крупных туроператоров Украины перевели свои цены на путевки в гривню и, соответственно, изменили данные о турах на своих сайтах.

Перед этим временная административная коллегия Антимонопольного комитета потребовала от туристических компаний прекратить указывать стоимость своих туров в долларах с последующим пересчетом в гривни по "собственному" курсу.