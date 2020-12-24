Бизнес 50 минут назад

Без "собственного" курса валют: 10 украинских туроператоров перевели свои цены в гривню

В Антимонопольном комитете надеются, что остальные туристические компании последуют примеру своих коллег

Фото: Alexander Kaunas / Unsplash Фото: Alexander Kaunas / Unsplash
Фото: Alexander Kaunas / Unsplash

Десять самых крупных туроператоров Украины перевели свои цены на путевки в гривню и, соответственно, изменили данные о турах на своих сайтах. Об этом заявил руководитель Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий в Facebook.

"Теперь не будет никакого "собственного курса валют" — который не соответствует ни одному официальному курсу. Все по честному", — написал Хмельницкий.

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Фото: Алексей Хмельницкий / Facebook

По его словам, таким образом компании выполнили рекомендации АМКУ, которые ведомство дало после расследования ситуации на рынке.

"Отныне вы не увидите на сайтах туроператоров цен в валюте, курс которой никому не известен до момента расчета за тур, как это было раньше. Теперь все цены понятны заранее", — отметил глава отделения АМКУ.

Он добавил, что это "ответственное решение бизнеса, принятое в интересах потребителя", и прекрасный пример того, как бизнес может сотрудничать с АМКУ: "Замечательно, что мы не дошли до штрафов и судов, согласовав лучшие условия для конкуренции в диалоге".

Также Хмельницкий выразил надежду, что в ближайшее время и другие туроператоры приведут свою деятельность в соответствие с конкурентным законодательством.

Напомним, ранее временная административная коллегия Антимонопольного комитета потребовала от туристических компаний прекратить указывать стоимость своих туров в долларах с последующим пересчетом в гривни по "собственному" курсу.

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В АМКУ дали операторам 10 дней, чтобы перевести стоимость путевок в национальную валюту. При этом в Комитете пообещали в случае игнорирования требования наложить на нарушителей штрафы размером до 5% дохода за 2019 год.

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