АМКУ требует от туроператоров прекратить вводить в заблуждение ценами в долларах

Временная административная коллегия Антимонопольного комитета требует от туристических компаний прекратить указывать стоимость своих туров в долларах с последующим пересчетом в гривни по "собственному" курсу. Об этом говорится в сообщении ведомства.

АМКУ отмечает, что такой курс, как правило, значительно превышает стоимость иностранной валюты, установленный Национальным банком Украины или на межбанковском рынке.

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"Фактически получается, что туристические компании заманивают нас привлекательным ценам, а затем заставляют платить значительно больше", — отмечают в комитете.

Проблемой заинтересовалось Северное межобластное территориальное отделение АМКУ и провело по этому вопросу свое исследование.

Кроме того, столичным межобластным теротделением, а также отделениями комитета в Харькове, Львове, Одессе и Днепре был проведен опрос, давшие более чем однозначные результаты. Подавляющее большинство украинцев воспринимают указанные в инвалюте цены как возможность оплатить именно в указанной валюте, при этом расхождение в курсах, как выяснили в АМКУ, может вводить их в заблуждение.

В то же время опрошенные отметили, что они ориентируются при выборе тура именно на цену, которая указана компаниями, а операторам следует выставлять стоимость именно в гривне, поскольку и оплата происходит в национальной валюте.

"Законодательство четко определяет, что единственным законным платежным средством является гривня. Если же указан денежный эквивалент в иностранной валюте, то сумма оплаты должна быть определена в соответствии с официальным курсом этой валюты на день платежа", — подчеркивают в ведомстве.

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Фигурантами расследования стал ряд крупных украинских туркомпаний: "Пегас Туристик", "Тез Тур", "Джоин Ап!", "Трэвел Профешнл Групп", "Туристическая компания "Анекс Тур", "ТТВК", "Компас Украины", "Альф туристический оператор", "Корал Трэвел" и "Музенидис трэвел Украина" (все они зарегистрированы в форме ООО).

На момент принятия коллегией упомянутого решения лишь два из упомянутых субъектов — "Корал Трэвел" и "Музенидис" — быстро отреагировали на проблему и прекратили указывать на своих сайтах недостоверную информацию.

Туркомпаниям дали 10 дней, чтобы отчитаться перед АМКУ о результатах рассмотрения рекомендаций с предоставлением соответствующих подтверждающих документов. Если нарушения не прекратятся, комитет наложит на нарушителей штрафы.

Отметим, что в Киевгорадминистрации накануне рассказали, сколько времени уйдет на восстановление туристической сферы Киева.