Общество 30 минут назад

В КГГА рассказали, сколько времени уйдет на восстановление туристической сферы Киева

В 2020 году Киев посетило едва ли наименьшее количество иностранных туристов за последние 10 лет

Киев. Фото: Delo.ua Киев. Фото: Delo.ua
Киев. Фото: Delo.ua

На восстановление туристической отрасли Киева после нанесенных пандемией COVID-19 убытков может потребоваться до двух лет, в то время как на восстановление мировой туристической отрасли — не менее пяти лет.

Об этом сообщила заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Марина Хонда во время онлайн-встречи с представителями посольств Нидерландов и Финляндии, передает пресс-служба КГГА.

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По ее словам, в 2020 году Киев посетило едва ли наименьшее количество иностранных туристов за последние 10 лет.

"Но несмотря на это, столица и Украины остается популярным направлением среди иностранцев. И после ослабления ограничений за первое полугодие Киев посетили 276 тысяч туристов, а за 9 месяцев поступления от турсбора составили почти 30 млн грн. То есть, отрасль даже в условиях пандемии является перспективной и приносит средства в бюджет", — рассказала Марина Хонда.

Чиновница отметила, что сейчас власти уже работают над тем, чтобы увеличить количество туристов в Украину и Киев.

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"С этой целью мы планируем провести совместный кросс-промоушн со странами, которые могут быть интересными для украинских туристов. Мы начали переговоры с посольствами Нидерландов, Финляндии и других стран, чтобы уже весной запустить эти проекты. Прежде всего, они будут направлены на ознакомление иностранных туристических агентств и представителей СМИ с Украиной и Киевом", — отметила замглавы КГГА.

Марина Хонда подчеркнула, что практически все европейские страны для Украины, а так же Украина для европейцев — перспективное направление. Поскольку географически страны достаточно близки, для туристов может подойти формат поездки на выходные.

Она добавила, Киев посетило наибольшее количество туристов из следующих стран: Израиль, США, Беларусь, Германия и Великобритания.

Напомним, за первые восемь месяцев 2020 года из-за пандемии коронавируса прибыль от международного туризма уменьшилась на $730 млрд, если сравнить с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее во Всемирной туристической организации прогнозировали, что в 2020 году из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, число туристов в мире может снизиться на 60-80%.

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