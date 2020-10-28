Пандемия коронавируса уменьшила прибыль от туризма в мире на $730 млрд

Пандемии коронавируса за первые 8 месяцев 2020 году уменьшила прибыль от международного туризма на $730 млрд, если сравнить с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Всемирная туристическая организация (UNWTO).

Указано, что эта цифра в 8 раз превышает показатель времен экономического кризиса в 2009 году.

Как отмечается, нынешний туристический поток за первые восемь месяцев года упал на 70% или на 700 млн туристов, если сравнить с аналогичным периодом 2019 года, из-за закрытия границ и пандемии коронавируса.

При этом больше всего понес потери Азиатско-Тихоокеанский регион — 79% уменьшения количества туристов с января по сентябрь 2020 года, если сравнить с годом ранее. На втором месте — Африка и Ближний Восток, оба региона по 69%. Дальше — Европа с 68% и Американский регион с 65%.

Ожидается, что за весь 2020 год падение количества туристов в мире составит минус 70%, если сравнить с прошлым годом.

По мнению экспертов, именно туристические ограничения, медленная борьба с коронавирусом и низкое доверие потребителей — наибольшие препятствия для восстановления международного туризма.

Известно, что по состоянию на утро 27 октября в мире зафиксировали 43 777 856 случаев COVID-19.

Ранее во Всемирной туристической организации прогнозировали, что в 2020 году из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, число туристов в мире может снизиться на 60-80%.