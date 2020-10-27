Трагедия в Египте: акула напала на семью украинцев, ребенок остался без руки

В Египте на отдыхающую в Шарм-эль-Шейхе семью украинцев напала акула.

В результате пострадали три человека, а больше всего — 12-летний мальчик, который в итоге лишился руки, сообщает пресс-служба Государственного агентства развития туризма Украины в Facebook.

Указано, что инцидент произошел во время снорклинга (вид плавания под поверхностью воды с маской и дыхательной трубкой, во время которого можно наблюдать за подводной жизнью).

"В Египте во время снорклинга на отдыхе от нападения акулы серьезно пострадала украинская семья. 12-летний мальчик все еще в реанимации, он перенес одну серьезную операцию, завтра — вторая. Раненую руку спасти не удалось", — говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что это уже не первый случай, когда отдыхающие, несмотря на предостережения туроператоров, покупают у местных экстремальные туры. А для этого нужен отдельный страховой полис.

Известно, что сейчас лечение взяло на себя египетское правительство, вся необходимая помощь предоставляется. Посольство постоянно на связи с родными пострадавших.

"Призываем всех туристов быть максимально осторожными в стране нахождения, заблаговременно ознакомиться с правилами безопасности, брать экстремальные туры у своих лицензированных туроператоров или их локальных официальных партнеров", — добавили в госагентстве.

Позже пресс-служба туроператора сообщила, что пострадавшие украинские туристы знали о запрете подводного купания и приобрели услугу у третьих лиц. На данный момент пострадавшие находятся в больнице. Травмы также получила мать ребенка и инструктор, который проводил экскурсию.

Туроператор также уточнил, что трагедия произошла во время отдыха в Шарм-эль-Шейхе, после погружения на территории заповедника "Рас Мохаммед", где остановка экскурсионных яхт запрещена.

"По предоставленной нам принимающей стороной информации, туристы приобрели у третьих лиц (не у туроператора или его партнеров) услугу погружение с аквалангом с экскурсионных яхт. Согласно информации из открытых источников, начиная с 1 ноября 2019 года, такие услуги запрещены на курортах Синая с целью сохранения подводной экосистемы", — отмечается в сообщении.

Как утверждает туроператор, сначала туристы якобы обратились к гиду в отеле по приобретению такой экскурсии, им отказали и предупредили, что правительство Египта запретило дайвинг с плавательных средств. После этого туристы решили приобрести такую ​​услугу у третьих лиц вне отеля, в котором отдыхали.

"Все пострадавшие находятся в больнице. Мать получила глубокие раны от укусов. Ребенок потерял часть руки ниже локтя. Оба уже прооперированы. Сейчас мы ждем медицинское заключение из больницы", — доложили в Join Up.

По информации от страховой компании, занятия подводным плаванием относится к исключениям из страховых случаев, как указано в страховом полисе, а, следовательно — несчастный случай не подлежит страховому возмещению.

"Мы искренне сожалеем из-за наступления этой трагической чрезвычайной ситуации и со своей стороны готовы оказать поддержку пострадавшим для их возвращения в Украину, как только на это дадут разрешение врачи. Призываем всех туристов к осторожности и просим соблюдать все действующие правила страны пребывания во время отдыха", — резюмировал туроператор.

Напомним, правительство Египта отменило визовый сбор для туристов с 1 ноября 2020 года по 30 апреля 2021 года.