Экономика 20 минут назад

Международный туризм потерял $935 млрд, вернувшись к уровню 1990 года — ООН

По прогнозам, число международных путешественников по итогам года сократится на 70-75%

Пандемия Covid-19. Фото: Unsplash Пандемия Covid-19. Фото: Unsplash
Пандемия Covid-19. Фото: Unsplash

За первые 10 месяцев 2020 года туристическая отрасль потеряла $935 млрд из-за коронавируса и связанных с ним ограничений.

Это означает, что мировой туризм вернулся к уровню 1990 года, сообщила Всемирная туристская организация ООН (UNWTO).

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Указано, что в период с января по октябрь туристические направления приняли на 900 млн меньше иностранных туристов по сравнению с тем же периодом 2019 года.

При этом организация уточнила, что, по прогнозам, число международных путешественников по итогам года сократится на 70-75%.

Известно, что в 2019 году число туристов, перемещающихся между странами, достигало полутора миллиарда.

Согласно прогнозам UNWTO, ко второй половине 2021 года туризм может частично восстановиться. Но возвращение к уровню 2019 года по числу международных прибытий, вероятно, займет от 2,5 до 4 лет.

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"Новости о начале вакцинации повышают желание потребителей путешествовать, но до выздоровления отрасли еще далеко. Странам необходимо активизировать усилия по безопасному открытию границ, поддержке рабочих мест и предприятий в сфере туризма. Становится все очевиднее, что туризм — один из самых пострадавших от пандемии коронавируса секторов экономики", — говорится в сообщении.

Напомним, глобальные потоки прямых иностранных инвестиций в первой половине 2020 года сократились на 49% по сравнению с 2019 годом.

Также сообщалось, что спад мировой торговли в 2020 году ожидается на уровне 7-9%.

Ранее во Всемирной туристической организации прогнозировали, что в 2020 году из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, число туристов в мире может снизиться на 60-80%.

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