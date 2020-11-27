Европа готовится закрыть горнолыжные курорты, но Австрия и Швейцария против

Германия, Франция и Италия требуют закрыть все европейские горнолыжные курорты на зиму. Швейцария и Австрия — страны, для экономик которых горнолыжный туризм имеет намного большее значение, — против и собираются бороться до конца.

Канцлер Германии Ангела Меркель в четверг присоединилась к премьер-министру Италии Джузеппе Конте и президенту Франции Эммануэлю Макрону в призыве к закрытию зимних видов спорта в Европе до 10 января, чтобы предотвратить новую волну коронавируса, сообщает The Guardian.

А в ответ на это австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что подобные запреты находятся вне компетенции Евросоюза. А Брюссель отметил в комментарии, что разрешение или запрет на горнолыжный туризм является компетенцией каждой страны в отдельности. Потому Меркель, Макрон и Конте остается один метод воздействия на несогласных — убеждение.

В любом случае запрет не грозит Швейцарии, которая не входит в ЕС, но страны могут запретить своим гражданам поездки на швейцарские курорты, пишет — сообщает The Bell со ссылкой на FT.

Инициаторы закрытия настаивают на том, что в начале года, во время первой волны эпидемии, альпийские курорты сыграли ключевую роль в экспоненциальном распространении вируса, так как отдыхающие там европейцы привозили ковид в свои страны при возвращении домой.

Маркус Зедер — премьер Баварии, несмотря на то, что на территории этой земли находится большинство немецких зимних курортов, поддержал согласованное между тремя странами решение. По его мнению, горнолыжные каникулы сделают бессмысленным все шаги, что предпринимаются сейчас, чтобы сдержать эпидемию.

Италия останавливает подъемники

Премьер-министр Италии обратился к итальянцам с просьбой вообще не кататься на склонах во время рождественских каникул и призвал все другие европейские страны с масштабным бизнесом на зимних видах спорта согласовать общие правила.

Пытаясь не допустить такого решения, итальянские операторы зимних видов спорта представили новый протокол безопасности, ограничивающий ежедневную продажу ski-pass и количество пассажиров подъемников. Но это не убедило власти.

"Все, что связано с праздниками на снегу, неконтролируемо", — считает Джузеппе Конте.

Горнолыжные курорты Италии приносят годовой доход около 11 миллиардов евро, причем примерно третью часть этой суммы бизнес зарабатывает в дни празднования Рождества и Новый год.

Франция: дышать, но не кататься

Эммануэль Макрон заявил, что "не удастся" полностью открыть курорты страны до рождественских и новогодних праздников, добавив, что он "предпочел бы открыть их в безопасных условиях" где-то в январе. По его словам, Франция координирует свои действия с европейскими соседями по этому вопросу.

Как пояснили французские власти, сами курорты будут доступны для посещения тех, "кто хочет насладиться чистым горным воздухом", но подъемники, канатные дороги и другая лыжная инфраструктура будут закрыты, как и кафе, бары и рестораны. Все бизнесы, которые не смогут работать, получат право на компенсацию.

На сегодня самая высокая заболеваемость во Франции отмечается в Верхней Савойе, где расположены такие курорты как Шамони и Авориаз.

Французская ассоциация зимних видов спорта разработала режим гигиены, связанный с коронавирусом, в надежде открыть 350 горнолыжных курортов страны.

В сфере зимнего туризма Франции работеют около 120 тысяч сезонных рабочих, а приносимый ею доход составляет около 10 млрд евро ежегодно — четверть этой суммы в Рождество и Новый год.

Швейцария открывает кантоны

Швейцария не поддержала решение закрыть горнолыжный туризм и намерена развивать зимний туризм, надеясь, что строгие ограничения — дистанцирование в очередях, запреты на собрания, обязательное ношение масок на подъемниках — будут сдерживать распространение заболевания. Некоторые курорты там уже начали работать.

"Закрытие — это просто не вариант", — сказал Кристоф Дарбеллей, президент кантона Вале, где расположены такие курорты, как Вербье, Кран-Монтана и Церматт. "Люди будут кататься на лыжах и есть на наших курортах на Рождество". По словам Дарбелли, рестораны в кантоне должны снова открыться к середине декабря.

Австрия: за безопасность без апре-ски баров

Австрия так же не холодно отнеслась к предложению европейских стран. Экономические потери от закрытия горнолыжных курортов в Европе министр финансов Гернот Блюмель оценил в 2 млрд евро. В таком случае ЕС должен предложить компенсацию, заявил он.

Сейчас курорты Австрии, на которые приходится около 15% ВВП страны, закрыты в рамках общенационального локдауна, который продлится до 7 декабря, но правительство еще не объявило, когда они смогут открыться, пишет The Guardian.

Министр туризма Элизабет Кёстингер заявила, что власти регионов извлекли урок из ситуации с курортным городком Ишгль. В марте это одно из самых тусовочных мест в Альпах стало очагом распространения коронавируса по всей Европе и оказалось в списке зон риска наряду с китайским Уханем.

Потому места, где легче всего заразиться — апре-ски бары — будут закрыты, на подъемниках потребуют от туристов соблюдения социальной дистанции и масок. "Зимний отдых в Австрии будет безопасным", — утверждает министр. Скептики не верят, показывая фотографии плотных очередей у ​​базовых станций австрийских подъемников в октябре.

Понятно, что Австрия и Швейцария будут до последнего бороться с запретом горнолыжных курортов, ведь это — один из приоритетных бизнесов для этих стран.

В Австрии на долю горнолыжного туризма приходится 4% ВВП и 8% занятости населения в зимние месяцы. В Швейцарии — 2,8% ВВП и 4% занятости, по оценке ING

Основные игроки высказались, как поведут себя другие европейские страны будет ясно на днях. Вот, например, Польша заявила, что ее горнолыжные склоны откроются в этом сезоне — но только для местных жителей и во время школьных каникул, а курортные отели и рестораны останутся закрытыми.