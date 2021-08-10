Red Bull о дрифте с Alyona Alyona на Софийской площади: мы не досмотрели и сожалеем

Компания "Red Bull Украина" признала вину за несогласованную съемку рекламного ролика на Софийской площади и обещает привести в порядок брусчатку, на которой остались следы сожженных шин.

Об этом Delo.ua сообщила представитель компании Лидия Туровская.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Red Bull Украина" просит прощения у жителей Киева и городской власти за видеосъемку, которая сегодня утром проходила на Софийской площади. К сожалению, случилось так, что мы не соблюдали все необходимые процедуры. Это было недосмотром с нашей стороны, и мы глубоко об этом сожалеем", — сообщила Туровская.

Представитель компании подчеркнула, что Red Bull обещает отмыть следы сожженных шин, которые оставили дрифтующие спортивные авто на площади.

Читайте также: Полиция расследует экстремальные съемки рекламы Red Bull с Alyona Alyona в центре Киева

"Мы изначально руководствовались правилом оставить место проведения мероприятия убранным и в том же состоянии, которое было до начала проведения. И эта работа сейчас продолжается. Мы сделаем все возможное, чтобы восстановить теплые отношения с городом, которые мы поддерживали на протяжении многих лет", — заявила Туровская.

Напомним, 10 августа разразился скандал — на Софийской площади в охранной зоне ЮНЕСКО утром Red Bull снимал рекламный ролик. Вокруг памятника Богдану Хмельницкому дрифтовали два спорткара. Также участие в съемках приняли певица Alyona Alyona и комментатор киберспортивных соревнований Виталий Волочай.

Киевская городская администрация заявила, что разрешения на проведение съемок не давала, а полиция Киева заявила, что начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство), что может грозить виновным заключением до 4 лет или ограничением свободы до 5 лет.

В то же время вице-мэр Киева Константин Усов заявил, что есть информация, что полиция, возможно, согласовала это мероприятие.

"А покажите, господа (полиция Киева — Delo.ua), свою реакцию на инициативное письмо организаторов? Потому что, говорят, что этот шабаш м***ков вы каким-то образом согласовали", — написал он на своей странице в Facebook.

В социальных сетях также расходятся фотографии, на которых видно, что во время съемок на площади присутствовали полицейские.

Чтобы знать еще больше — подписывайся на Delo.ua в Telegram!