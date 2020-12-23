Рейтинги Зеленского и "Слуги народа" упали до минимума — опрос

Электоральная поддержка действующего президента Владимира Зеленского и пропрезидентской партии "Слуга народа" сократилась до минимального уровня за полтора года нахождения Зеленского у власти. Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса социологической группы "Рейтинг".

Так, переизбрание действующего главы государства готовы поддержать лишь 26,5% украинцев, определившихся с выбором. В сентябре, по данным "Рейтинга", это готовы были сделать 29%. При этом Зеленский остается лидером электоральных симпатий украинцев.

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В свою очередь, избрание на новый срок пятого президента Петра Порошенко поддержали бы 14,3% (в сентябре — 14%). За Юрия Бойко проголосовали бы 10,1%, а за Виктора Медведчука 7,7% (в сентябре в опросе был только Бойко на втором месте с 15,5%).

Юлию Тимошенко поддержали бы 9,8%, Владимира Гройсмана — 6,4%, Игоря Смешко — 6%, Дмитрия Разумкова — 4,1%, Олега Лягко — 3,6%, Сергея Притулу — 2,9%, Виталия Кличко и Олега Тягнибока — по 2,2%, другого кандидата — 4,2%. При этом в сентябре рейтинг Рамзумкова указывался 2,7%, Гройсмана — 3,6%.

На парламентских же выборах "Слугу народа" готовы поддержать 21,1% определившихся, что также стало самым низким показателем за время после выборов 2019 года, когда партия получила 43,2%.

За "Оппозиционную платформу — За жизнь" проголосовали бы 17,3%, за "Европейскую солидарность" — 15,2%, "Батькивщину" — 10,9%, Радикальную партию и "Украинскую стратегию Гройсмана" — по 4,8%, "За будущее" — 4,3%, "Силу и честь" — 3,8%, "Голос" — 3,5%, Партию Шария и "Свободу" — по 3,4%, УДАР Виталия Кличко — 3,3%, "Наш край" — 1,6%, "Пропозицию" — 0,6%, другую партию — 2,1%.

Опрос был проведен 16-20 декабря методом личного формализованного интервью совершеннолетних жителей всех подконтрольных Украине областей. Выборка составляет 2 тысячи человек, ошибка репрезентативности исследования — не более 2,2%.

Напомним, данный опрос также показал, что деятельностью президента Зеленского недовольны 65% украинцев, в том числе 32% не довольны им совершенно.