В Украине продолжает расти поддержка роспуска Рады и отставки Зеленского — опрос

Деятельностью президента Владимира Зеленского недовольны 65% украинцев, в том числе 32% не довольны им совершенно. В то же время, как свидетельствуют результаты последнего опроса социологической группы "Рейтинг", 10% респондентов полностью довольны работой президента, а еще 22% склоняются к этому.

В свою очередь, деятельностью председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова недовольны "всего" 51% граждан, а довольны — 30%. В то же время лишь 12% оценивают положительно работу всего парламента, а 84%, то есть в 7 раз больше, украинцев ею, наоборот, недовольны.

При этом положительная оценка работы спикера впервые выросла, и достаточно заметно: в сентябре она составляла лишь 23%. Доля же тех, кто совершенно не доволен Разумковым упала с 35% до 23% за счет тех, чья критическая позиция смягчилась.

Удовлетворенность работой премьер-министра Денису Шмыгалю также отмечена несколько большая, чем к Кабинету министров в целом — 16% и 12% соответственно. Однако не нравится деятельность лично премьера 65% гражданам, а всего Кабмина — сразу 79%.

Главным позитивным качеством нынешней власти респонденты называют желание перемен (46%, но при 49% в июне). Еще 17% считают таковым ее порядочность, а 13% — независимость, по мнению респондентов, от олигархов.

Негативные же черты власти при возможности дать два ответа украинцы куда чаще называют одни и те же: некомпетентность (40%), зависимость от олигархов (36%), коррумпированность (28%) и хаотичность (28%).

Идею отставки Зеленского в декабре поддерживают уже 39% опрошенных против 32% в сентябре и 27% в мае. Также растет и поддержка гипотетического роспуска Рады: ныне она составляет 58%, хотя в предыдущих опросах была по 52%, а в январе лишь 43%.

Отставку действующего Кабмина и назначение нового поддерживают 60%. В сентябре таковых было 51%, а в январе, когда работало предыдущее правительство под руководством Алексея Гончарука, — 42%.

Опрос был проведен 16-20 декабря методом личного формализованного интервью совершеннолетних жителей всех подконтрольных Украине областей. Выборка составляет 2 тысячи человек, ошибка репрезентативности исследования — не более 2,2%.