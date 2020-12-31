С 1 января в Украине подорожает оформление биометрического загранпаспорта

В Украине с 1 января 2021 года вырастет общая стоимость оформления паспорта в форме карточки, паспорта для выезда за границу и видов на временное и постоянное жительство.

В частности, подорожание произойдет из-за повышения стоимости бланков, сообщает пресс-центр Государственной миграционной службы.

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Указано, что стоимость бланка для оформления паспорта гражданина Украины в форме карточки повысится с 219 до 237 грн.

Соответственно, обычная стоимость оформления документа до 20 рабочих дней возрастет с 345 до 363 грн, до 10 рабочих дней — с 471 до 489 грн.

Стоимость бланка для оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу изменится с 330 до 342 грн.

Соответственно, стоимость оформления документа до 20 рабочих дней увеличится с 682 до 694 грн, до 7 рабочих дней (а также — до 3 рабочих дней в случае наличия оснований) — с 1034 до 1046 грн.

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Кроме того, стоимость оформления документа на временное проживание повысится с 891 до 915 грн, а стоимость оформления документа на постоянное проживание повысится с 728 до 752 грн.

Как сообщалось, что в Украину прибудут британские эксперты для оценки украинской системы выдачи биометрических паспортов. В свою очередь украинские специалисты отправятся в Великобританию для ознакомления с новейшей системой защиты паспортов.

Ранее Национальный банк Украины упростил процедуру удаленной идентификации и верификации банковских клиентов с цифровым паспортом в приложении "Дія".