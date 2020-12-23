Политика и экономика 30 минут назад

Украина будет оформлять белорусским айтишникам вид на жительство за три дня

Украинское правительство упростило возможность переезда IT-специалистов из соседней страны

Денис Шмыгаль. Фото: пресс-служба Кабмина Денис Шмыгаль. Фото: пресс-служба Кабмина
Денис Шмыгаль. Фото: пресс-служба Кабмина

Кабинет министров 23 декабря разрешил белорусским предпринимателям, специалистам в области информационных технологий и инноваций, а также членам их семей одновременно с разрешением на иммиграцию в Украину подавать обращение за видом на жительство.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль. Помимо этого, по его словам, правительство установило, что процедура рассмотрения и получения таких документов будет осуществляться в сокращенный срок, а именно за три рабочих дня.

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Напомним, что 2 октября президент Владимир Зеленский подписал указ, увеличивающий срок легального пребывания в Украине высококвалифицированных белорусских специалистов, в частности IT-сферы, до 180 дней в течение года.

В ответ Министерство иностранных дел Беларуси 14 октября вызвало посла Украины Игоря Кизима на "эмоциональную", как он сам охарактеризовал, встречу и вручило ему ноту протеста.

"Указанный правовой акт нельзя трактовать по-другому, как явно недружественный и дискриминационный шаг украинской стороны, граничащий с вмешательством во внутренние дела Республики Беларусь", — заявили тогда в белорусском МИД.

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По мнению ведомства, принятие документа подрывает доверие в двусторонних отношениях и противоречит договору о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, а также соглашениям о торгово-экономическом сотрудничестве, о безвизовых поездках и о трудовой деятельности и социальной защите граждан двух стран, работающих за рубежом.

Отметим, что переезд множества белорусских IT-компаний из страны связан с политическим кризисом из-за противостояния властей страны массовому протестному движению против нахождения у власти Александра Лукашенко и преследования его участников.

Стоит также отметить, что с 10 декабря Беларусь приостановила возможность выезда своих граждан из страны через наземные пункты пропуска.

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