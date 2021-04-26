СБУ и полиция накрыли ОПГ, продававшую фальшивые паспорта стран ЕС

Служба безопасности Украины сообщает о пресечении деятельности межрегиональной организованной преступной группы, специализировавшейся на незаконной переправке иностранцев и украинцев в страны Европейского союза. Как говорится в сообщении спецслужбы, дельцы изготавливали поддельные паспорта европейских государств и трудовые контракты в ЕС.

Оперативники установили, что группировка действовала в течение последних трех лет. Ежемесячно ее услугами пользовалось от пяти до десяти клиентов. Стоимость одного поддельного паспорта составляла 2,5 тысячи долларов, а стоимость "липового" трудового контракта — от 600 до 800 долларов.

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В ходе спецоперации в Киевской области правоохранители задержали с поличным организатора преступной схемы при передаче иностранцам двух поддельных паспортов одной из стран ЕС. Задержанному сообщено о подозрении.

Кроме того, в ходе обысков по месту жительства участников группировки, по адресам изготовления и хранения поддельных документов в Черкасской и Закарпатской областях были изъяты сами поддельные паспорта и трудовые контракты; средства связи и черновые записи; наличные, "вероятно полученные преступным путем"; а также другие предметы, которые СБУ считает доказательствами данной противоправной деятельности.

Решается вопрос об объявлении еще трем участникам группировки подозрений по части 3 статьи 332 (организация незаконной переправки лиц через границу, совершенная организованной группой и из корыстных побуждений) Уголовного кодекса.

Операция проводилась Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ совместно со следователями Главного управления полиции в Киевской области под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области.

Напомним, в феврале СБУ сообщала о пресечении деятельности другой ОПГ, подделывавшей паспорта стран Евросоюза. Подделки сбывались через два рекрутинговых агентства с филиалами в Киеве и Киевской области, Запорожской, Одесской и Донецкой областях. Стоимость одного "липового" паспорта стартовала от 200 евро.