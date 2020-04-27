СБУ завершила досудебное расследование по делу Екатерины Гандзюк

Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата этого же совета Алексея Левина в организации нападения на Екатерину Гандзюк.

Как сообщает пресс-центр СБУ, по версии следствия, Мангер подозревается в том, что по предварительному сговору с Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк, которые привели к ее смерти.

Мангер и Левин подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных части 3 статьи 27 части 2 статьи 28 и части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины.

Следователи СБУ сообщили подозреваемым, их защитникам, потерпевшим и их представителям о завершении досудебного расследования.

Читайте также: Рада создала ВСК для контроля дела Гандзюк

Всем сторонам предоставлен доступ к материалам следствия.

После того как сторона защиты ознакомится с материалами уголовного производства, они будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

Алексей Левин сбежал еще в начале расследования. В январе этого года он был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины и Офиса Генерального прокурора Украины в рамках совместной спецоперации СБУ и правоохранительных органов Болгарии.

Владислава Мангера арестовали, но он вышел под залог с электронным браслетом. Дело по нему объединили с делом Левина и приостановили в связи с розыском последнего.

Напомним, 20 января прокуратура совместно с СБУ провели обыски у главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, экс-председателя Херсонской ОГА Андрея Гордеева, его экс-заместителя Евгения Рищука и других лиц в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Как известно, 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на активистку Екатерину Гандзюк кислоту, после чего она была доставлена в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через три месяца умерла в больнице после множественных операций.