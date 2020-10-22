Сергей Гусовский: "Коммунальные предприятия — идеальный инструмент для коррупционных схем"

Кандидат на пост мэра Киева Сергей Гусовский раскритиковал систему коммунальных предприятий в столице. По мнению политика, они служат прикрытием для многочисленных взяточнических схем.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Прямой".

"В Киеве около 2000 коммунальных предприятий. Это идеальный инструментарий, чтобы через них проводить непрозрачные тендеры или даже делать закупки без тендеров. А тогда у нас возникают вопросы: хорошо, что построили стеклянный мост, или нет? В принципе, хорошо. Но, вероятно, если бы этот мост не строили под день Киева и не гнали работы, отменяя тендеры, то за эти средства можно было бы построить мост и 3 детских сада", — отметил Гусовский.

Политик убежден: функции большинства коммунальных предприятий нужно передать малому и среднему бизнесу через четкую и прозрачную систему тендеров. Только так, по его мнению, город сможет эффективно бороться с коррупцией.

"Сегодня мы обсуждаем одни фамилии коррупционеров, завтра придут другие. Если система не меняется, не устраняется сама причина проблемы. Забирая такой инструментарий, как коммунальные предприятия, мы действительно много кого лишим возможности воровать", — сказал кандидат в мэры.

Напомним, что по данным портала Киевского городского совета в столице насчитывается 1900 коммунальных предприятий с активами общей стоимостью 172,7 млрд грн.

25 октября по всей Украине, в том числе и в Киеве, пройдут выборы органов местного управления и мэров.