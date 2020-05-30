Синоптики рассказали, когда в Украине закончатся дожди

Завтра, 31 мая, дожди различной интенсивности пройдут во всех регионах Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Немного растянет в воскресенье облака на севере, через Черкасскую в Одесскую область — можно прогуляться, но не без зонта. Температура воздуха завтра ожидается +16 — +20 градусов, на юге и востоке до +22 градусов, в западной части будет прохладнее, + 12 + 16 градусов. В Киеве завтра также будет преобладать влажная воздушная масса, но циклон все же от столицы отодвинется, то есть, с дождями попустит немного. Температура воздуха будет колебаться около +16 градусов. Понедельник-вторник будут даже холодноватыми, а уже с 3-4 июня начнет просыпаться синоптическая совесть у атмосферы — ожидается ощутимое потепление", — написала Диденко.

Ранее в Гидрометцентре прогнозировали на 30 мая в Украине временами дожди, местами с грозами, ночью в восточных, днем в северных, Ровенской и Волынской областях значительные дожди.

В центральных и Киевской областях ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с, днем на западе страны и Приазовье отдельные порывы 15-20 м / с.

Температура ночью 8-13°, днем 14-19 °; на юге и востоке страны ночью 10-15°, днем 17-22°, в Карпатах в течение суток 3-8° тепла — сообщили в Гидрометцентре.

Напомним, в результате аномально теплой зимы в Украине продажи fashion-ритейлеров значительно ниже запланированных.