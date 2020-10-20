"Сітки Кличко": правоохоронців закликали відреагувати на підкуп виборців партією "УДАР"

Депутати в Київраду від партії "УДАР" не в перший раз розгортають "сітки Кличко" до виборів. Про це на своїй сторінці у Facebook заявив політичний експерт Володимир Цибулько з посиланням на відеозапис з фактами підкупу виборців кандидатом в депутати від партії мера Михайлом Терентьєвим.

Нагадаємо, раніше народний депутат України Гео Лерос заявив, що партія "УДАР" підкуповує киян за 300 гривень.

"Зробив наступні висновки. Перше — "УДАРівці" говорили про сітку зі знанням справи — явно робили це і на минулих виборах Кличко, і на місцевих, і на парламентських. Прямо професіонали в побудові сітки з підкупу виборців. Друге — я не вірю, що Кличко не знає про ці схеми. Навпаки — я практично впевнений, що ця сітка працює у всій структурі "УДАРу" під його безпосереднім керівництвом. Тому цю схему можна сміливо називати як "сіткою УДАРу", так і "сіткою Кличко", — підкреслив він.

За словами Цибулько, це логічно, тому що тільки у Кличка є достатній фінансовий ресурс для того, щоб вибудувати підкуп виборців.

"Тепер зрозуміло, для чого Кличко з Комарницьким, Тищенко і Ко збирав гроші. І куди щорічно дівається величезна частина від 60-мільярдного столичного бюджету. З нетерпінням чекаю тупорилі відмазки Терентьєва і самого Кличка про те, що це фальсифікація, і вони обговорювали зовсім не вибори, а організацію благодійного аукціону", — написав політичний експерт.

Цибулько також зазначив, що з нетерпінням чекає негайної реакції на оприлюднені факти від правоохоронних органів — зокрема НАБУ та Офісу генпрокурора.

"Чи це все замнеться, так само як зам'явся скандал з відмиванням грошей Комарницьким, отриманням хабара першим заступником Кличко Поворозником і ще десятки кримінальних справ? І, звичайно ж, мені цікаво — чи відреагує Офіс президента Зеленського? Від себе можу сказати наступне: якщо колись я і симпатизував Кличко, то зараз він перетворився на типового зажратого чиновника, який бере гроші з бюджету і на них намагається скупити за гречку голоси. При цьому лицемірно кажучи про відкритість і європейські цінності. Якось гидко…" — підсумував Цибулько.

Нагадаємо, раніше голова лідер партії "Рідна Країна" Микола Томенко звинуватив мера Києва Віталія Кличко в тому, що він нищить Київський метрополітен замість того, щоб розвивати його.