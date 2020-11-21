Политика 6 минут назад

"Слуга народа" Трухин обвинил экс-министра финансов и экс-советника Ермака в алкоголизме

По словам Трухина, об алкоголизме Уманского знают и парламентарии, и сотрудники министерства финансов.

"Слуга народа" Трухин обвинил экс-министра финансов и экс-советника Ермака в алкоголизме "Слуга народа" Трухин обвинил экс-министра финансов и экс-советника Ермака в алкоголизме

Заместитель главы бюджетного комитета ВР, депутат СН Алесандр Трухин заявил, что бывший министр финансов Игорь Уманский, известный громкими заявлениями о коррупции, хронически злоупотребляет алкоголем.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, Трухин заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера"

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"К сожалению, господин Уманский просто алкоголик. Он страдает глубоким алкоголизмом, это правда. И поэтому человек не смог совмещать свои пристрастия с тем местом рабочим, куда его поставили...", — сказал он.

По словам Трухина, об алкоголизме Уманского знают и парламентарии, и сотрудники министерства финансов.

"К сожалению, господин Уманский за рекордно короткие 26 дней на посту министра финансов не был на рабочем месте даже 5 рабочих дней", — заявил Трухин.

"Человека не оставили на улице, человеку дали шанс остаться в коллективе. Чувствовать себя значимым и быть вовлеченным в процесс. И человек, который сетует о том, что он с мая месяца не может попасть на совещание к президенту — так я вам хочу сказать, что президент с удовольствием проводит совещания с теми людьми, которые настроены на конструктив, а не на отдых, и готовы приходить на свое рабочее место", — добавил Трухин.

Напомним, 12 ноября Уманский заявил об уходе по собственному желанию с позиции советника главы Офиса Президента. 18 ноября он объяснил это решение невозможностью уничтожить "схемы" на таможне и в налоговой.

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Также Игорь Уманский обвинил власть в растрате денег из "коронавирусного фонда". По его информации, с начала "Большого строительства" изменили требования к тендерной документации так, чтобы по "стечению обстоятельств" им отвечали только 6 компаний. Они, по словам Уманского, часто отдают работы по строительству субподрядчикам "с дисконтом 30-40%".

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