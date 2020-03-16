Политика 40 минут назад

"Слуги народа" требуют уволить Сивохо из СНБО

Свою подпись под соответствующим заявлением поставили 18 народных депутатов от партии "Слуга народа"

"Слуги народа" требуют уволить Сивохо из СНБО "Слуги народа" требуют уволить Сивохо из СНБО
Сергей Сивохо, Фото: Facebook

Народные депутаты от пропрезидентской партии Слуга народа попросили секретаря СНБО Алексея Данилова уволить Сергея Сивохо с должности внештатного советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил инициатор заявления Егор Чернев. Нардеп также опубликовал фотографию заявления.

Так, свои подписи под заявлением поставили Егор Чернев, Дмитрий Гурин, Гео Лерос, Андрей Мотовиловец, Никита Потураев, Богдан Кицак, Юрий Камельчук, Виктория Подгорная, Богдан Яременко, Татьяна Циба, Игорь Василив, Елизавета Ясько, Елизавета Богуцкая, Александр Мариковский, Анна Бондар, Александр Трухин, Алексей Жмеренецкий, Максим Дырдин и Виталий Безгин.

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По мнению депутатов, публичная деятельность Сивохо вызывает беспокойство в обществе, создает политическую напряженность и прямо вредит национальным интересам Украины и ее национальной безопасности, в связи с чем, народные избранники просят поставить вопрос о его увольнении.

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"На самом деле тех, кто не согласен с Сивохо и не хочет ничего слышать про "внутренний конфликт", намного больше, но не все успели физически поставить подпись", — написал Чернев.

Напомним, в ходе презентации "Национальной платформы примирения и единства", которую проводил 12 марта заместитель секратаря СНБО Сергей Сивохо, на него напали участники боевых действий, в результате чего мероприятие было сорвано.

Перед этим Сивохо назвал войну с Россией "внутренним конфликтом Украины".

В октябре 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего шоумена и актера Сергея Сивохо советником секретаря СНБО.

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