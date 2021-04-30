Смертельная давка в Израиле: во время религиозного праздника на горе затоптали 44 человека

29 апреля в Израиле в результате массовой давки во время религиозного праздника Лаг ба-Омер погибли 44 человека, еще более ста получили травмы, а десятки пострадавших находятся в критическом состоянии.

Об этом со ссылкой на спасательные службы сообщает Deutsche Welle.

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Как отмечает издание, трагедия произошла во время восхождения тысяч паломников, в основном, ортодоксальных евреев, на гору Мерон. Власти ограничили число участников десятью тысячами, но по сообщениям СМИ, на праздник собралось в десять раз больше людей.

При этом, в социальных сетях выложили видео, где видно, как плотные толпы паломников поют, танцуют и подпрыгивают.

По информации DW, давка началась после того, как десятки людей, поднимавшихся на гору, поскользнулись на крутом подъеме и покатились вниз. Согласно другим данным, трагедия произошла, когда обрушилась одна из трибун.

Жители страны обвинили полицию в том, что она продолжала пропускать паломников в и без того сильно переполненный отсек, а после начала давки недостаточно быстро открыла выходы на другой стороне горы.

В свою очередь, один из медиков, участвовавший в спасательной операции, заявил, что не видел столь ужасающей трагедии за все 20 лет службы.

Напомним, в начале января 2020 года в давке, возникшей на похоронах иранского генерала Касема Солеймани, которого Вашингтон обвинял в международном терроризме, погибло не менее 56 человек.

Ранее сообщалось, что в Бразилии на дискотеке в Сан-Паулу в результате давки погибли девять человек, еще семеро получили травмы