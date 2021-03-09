Пожар в Йемене: в миграционном центре сгорели 60 человек

8 марта в центре содержания мигрантов в йеменской столице Сане произошел пожар, в результате которого 60 человек погибли и более 100 пострадали. Об этом заявил представитель хуситов, контролирующих город, передает "Синьхуа".

По его словам, в центре находились более 600 нелегальных мигрантов из Сомали и Эфиопии, пожар вызвал панику и давку, что привело к большому числу жертв и пострадавших. В числе погибших есть и сотрудники учреждения.

Международная организация по миграции (МОМ) призвала хуситов проинспектировать все центры содержания мигрантов в районах под их контролем, чтобы обеспечить безопасность жизни беженцев.

В то же время, как сообщает ВВС, 8 марта в результате авиаудара возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, борющейся с повстанческим движением хуситов, были повреждены близлежащие здания.

По данным агентства, коалиция нанесла удары по Сане, когда хуситы запустили дроны и баллистические ракеты по городам и нефтяным объектам в Саудовской Аравии.

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Сотрудники миграционной группы оказали неотложную помощь более 170 пострадавшим, из которых не менее 90 находились в тяжелом состоянии.

"Причина пожара в изоляторе остается невыясненной. Но это лишь одна из многих опасностей, с которыми мигранты столкнулись за последние шесть лет кризиса в Йемене", — заявила региональный директор МОМ Кармела Годео.

Напомним, 14 сентября, на востоке Саудовской Аравии в результате атаки беспилотников на территории одного из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов компании Saudi Aramco произошел пожар.

Позднее военный представитель йеменских повстанцев Хути заявил, что атака беспилотников была организована хуситами.