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Банки 10 минут назад

Сотрудники Правэкс-Банка предстанут перед судом за подделку документов

Служащие подделали документы на четырех человек и от их имени перевели свыше 21 млн грн

Сотрудники Правэкс-Банка предстанут перед судом за подделку документов Сотрудники Правэкс-Банка предстанут перед судом за подделку документов
Фото: 5 канал

Прокуратура направила в суд обвинительные акты в отношении двух сотрудников ПАО КБ "Правэкс-Банк", которых подозревают в подделке документов и внесении в них заведомо ложных сведений.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

По версии следствия, должностные лица "Правэкс-Банка" оформили банковские счета на четырех граждан, после чего, вероятно, подделали от их имени документы на перевод денег на общую сумму более 21 млн грн.

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Досудебное расследование проводилось следователями Главного следственного управления финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины.

Ранее сообщалось, что в последнее время в социальных сетях стремительно распространяется предложение инвестировать деньги в акции несуществующего "Украинского народного банка", который называет себя "инвестиционным проектом".

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В Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) заявили, что этот проект является мошенническим и несет угрозу введения в заблуждение граждан, создает риски утраты ими денег из-за финансовой и инвестиционной неосведомленности.

Напомним, в 2019 году мошенникам удалось украсть с платежных карт украинцев 362 млн гривен. 

Как и раньше, в топе незаконных методов — социальная инженерия, когда мошенники обманом подталкивают людей отдать деньги или поделиться конфиденциальной информацией, но самый яркий тренд 2019 года — мошеннические сайты, которые обманом склоняют людей потратить деньги на несуществующие товары или услуги. 

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