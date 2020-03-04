Сотрудники Правэкс-Банка предстанут перед судом за подделку документов

Прокуратура направила в суд обвинительные акты в отношении двух сотрудников ПАО КБ "Правэкс-Банк", которых подозревают в подделке документов и внесении в них заведомо ложных сведений.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

По версии следствия, должностные лица "Правэкс-Банка" оформили банковские счета на четырех граждан, после чего, вероятно, подделали от их имени документы на перевод денег на общую сумму более 21 млн грн.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Досудебное расследование проводилось следователями Главного следственного управления финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины.

Ранее сообщалось, что в последнее время в социальных сетях стремительно распространяется предложение инвестировать деньги в акции несуществующего "Украинского народного банка", который называет себя "инвестиционным проектом".

В Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) заявили, что этот проект является мошенническим и несет угрозу введения в заблуждение граждан, создает риски утраты ими денег из-за финансовой и инвестиционной неосведомленности.

Напомним, в 2019 году мошенникам удалось украсть с платежных карт украинцев 362 млн гривен.

Как и раньше, в топе незаконных методов — социальная инженерия, когда мошенники обманом подталкивают людей отдать деньги или поделиться конфиденциальной информацией, но самый яркий тренд 2019 года — мошеннические сайты, которые обманом склоняют людей потратить деньги на несуществующие товары или услуги.