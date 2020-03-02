Страхование и финуслуги 50 минут назад

Страховая компания приняла решение о ликвидации после 20 лет работы на украинском рынке

Акционеры проголосовали за это на собрании, руководствуясь действующим законодательством Украины

Страховая компания приняла решение о ликвидации после 20 лет работы на украинском рынке Страховая компания приняла решение о ликвидации после 20 лет работы на украинском рынке
Фото: Insurance

Акционеры ЧАО "Страховая компания "Форт" (пгт Козин Киевской области) на собрании приняли решение о прекращении деятельности путем ликвидации.

Как сообщается в официальной информации страховщика, причина принятия данного решения: добровольная ликвидация в порядке, установленном действующим законодательством Украины и Устава, по результатам голосования.

Стоимость чистых активов общества, сумма обязательств, размер собственного капитала по данным годовой финансовой отчетности, информация о достаточности активов эмитента для расчета по его обязательствам, а также сумма, которая может остаться после удовлетворения требований кредиторов и распределение ее между акционерами будет размещена веб-сайте компании.

Кратко и по делу в Telegram

Отметим, что СК "Форт" зарегистрирована в 2000 году. По состоянию на конец 2018 года 11,237% акций компании принадлежало ООО "Спром" 57,07%-ООО "Информационно- аналитический центр "Интеллектуальный Капитал", 15,312% — ЧП "Центр инновационных технологий" (все — пгт Козын Киевской области). Уставный капитал — 8,433 млн грн.

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Напомним, Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) за 2019 год закрыла 260 небанковских финансовых учреждений, что на 27,5% больше, чем годом ранее. В ходе надзорной деятельности из Государственного реестра финансовых учреждений и других реестров, которые ведет Нацкомфинуслуг, было исключено 110 финансовых компаний, 57 страховых компаний, 38 ломбардов, 24 кредитных союза, 22 лизингодателя, 7 страховых брокеров и по одному негосударственному пенсионному фонду и администратору НПФ.

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