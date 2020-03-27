Суд арестовал Кожару, подозреваемого в убийстве экс-главы "Интера"

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 мая 2020 года бывшему министру иностранных дел Украины Леониду Кожаре, задержанному по подозрению в умышленном убийстве бывшего руководителя телеканала "Интер" Сергея Старицкого.

Согласно решению суда, Кожара может выйти из-под стражи в случае внесения залога в сумме 14 млн грн, сообщает "Интерфакс-Украина".

Указано, что залог может быть внесен как самим подозреваемым, так и другими лицами.

В то же время прокуроры просили суд арестовать экс-министра на 60 суток без права на внесение залога.

Напомним, 21 февраля Сергея Старицкого нашли мертвым в селе Чайки Киевской области в доме Леонида Кожары — бывшего министра иностранных дел Украины. Сначала подозревали самоубийство.

22 февраля полиция переквалифицировала дело на умышленное убийство. Мол, правоохранители получили данные, дающие основания полагать, будто Старицкий не мог покончить жизнь самоубийством.

Родные и друзья покойного сразу же начали заявлять: у Старицкого не было оснований накладывать на себя руки.

25 марта полиция задержала Леонида Кожару. Он является главным подозреваемым в убийстве.