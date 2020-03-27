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Суд арестовал Кожару, подозреваемого в убийстве экс-главы "Интера"

С альтернативой залога в 14 млн грн

Суд арестовал Кожару, подозреваемого в убийстве экс-главы "Интера" Суд арестовал Кожару, подозреваемого в убийстве экс-главы "Интера"
Леонида Кожару арестовали. Фото: ukrafoto.com

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 мая 2020 года бывшему министру иностранных дел Украины Леониду Кожаре, задержанному по подозрению в умышленном убийстве бывшего руководителя телеканала "Интер" Сергея Старицкого.

Согласно решению суда, Кожара может выйти из-под стражи в случае внесения залога в сумме 14 млн грн, сообщает "Интерфакс-Украина".

Указано, что залог может быть внесен как самим подозреваемым, так и другими лицами.

Кратко и по делу в Telegram

В то же время прокуроры просили суд арестовать экс-министра на 60 суток без права на внесение залога.

Напомним, 21 февраля Сергея Старицкого нашли мертвым в селе Чайки Киевской области в доме Леонида Кожары — бывшего министра иностранных дел Украины. Сначала подозревали самоубийство.

22 февраля полиция переквалифицировала дело на умышленное убийство. Мол, правоохранители получили данные, дающие основания полагать, будто Старицкий не мог покончить жизнь самоубийством.

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Родные и друзья покойного сразу же начали заявлять: у Старицкого не было оснований накладывать на себя руки.

25 марта полиция задержала Леонида Кожару. Он является главным подозреваемым в убийстве.

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